Un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el proyecto ScanFish, una iniciativa que utiliza tomografía de coherencia óptica (OCT) e inteligencia artificial (IA) para modernizar la acuicultura nacional.

Esta técnica, empleada originalmente en especialidades médicas como la oftalmología y la cardiología, permite obtener imágenes internas de alta resolución de los peces sin causarles daño físico. El objetivo principal es mejorar los procesos reproductivos de especies clave para el consumo y la economía local.

El sistema tiene como objetivo abordar desafíos específicos en la crianza de tilapias y peces amazónicos como el paco, el sábalo y la gamitana, que suelen presentar bajas tasas de éxito reproductivo.

La tecnología permite identificar con precisión el sexo de los alevines y evaluar la calidad de los ovocitos en etapas tempranas. Mediante algoritmos de IA se analizan estas imágenes para seleccionar a los elementos con mejor proyección reproductora, lo que incrementa la productividad y reduce los costos operativos para los acuicultores.

Desde esta perspectiva, un beneficio clave de este avance es la promoción de una acuicultura más sostenible y menos dependiente de químicos. Al identificar el sexo de las tilapias de forma no invasiva, se ofrece una alternativa técnica al uso de hormonas, una práctica común, pero con impactos ambientales significativos. De esta manera, el proyecto no solo busca mejorar la rentabilidad del sector, sino también alinear la producción peruana con estándares ecológicos internacionales más estrictos.

El desarrollo de ScanFish es un esfuerzo colaborativo que involucra a granjas en Lima y Tarapoto, así como al CITE Madre de Dios. El equipo peruano cuenta con la asesoría de la Suranaree University of Technology de Tailandia, para llevar la experiencia técnica de ese país a la solución de los problemas locales. Además, el proyecto funciona como un espacio de formación para estudiantes de pregrado y posgrado.

Esta iniciativa reafirma el potencial de la ingeniería nacional para generar soluciones con valor añadido para la seguridad alimentaria. Al adaptar herramientas de diagnóstico médico a la acuicultura, los investigadores demuestran que la innovación interdisciplinaria es fundamental para el desarrollo sostenible, a la vez que buscan sentar un precedente en este tipo de prácticas dentro del país.