Un equipo de peruanos fue elegido como uno de los ganadores del NASA International Space Apps Challenge, hackatón científica que reúne a miles de participantes de todo el mundo, gracias a un proyecto llamado Queñaris que busca restaurar el balance ecológico en la región de Arequipa.

Participación masiva

Para dar una idea de la magnitud del evento, la propia NASA señala que este es el más grande de su tipo en el mundo y la edición de 2025 contó con la participación 114.094 personas provenientes de 167 países, 18.860 equipos y 8.025 inscripciones a eventos.

La competencia y consistía en emplear la información de acceso libre que la NASA y otras agencias espaciales han puesto a disposición del público para buscar soluciones a problemas del mundo real, tanto a nivel del espacio como en la Tierra. Para ese fin había 18 categorías distintas.

Proyecto ganador

El grupo formado por Oscar Medina, Pamela Manrique, Marcelo Salas, Borix Quiroz, Carlos Yungo y Máximo Sardón participó en el desafío “Bloomwatch”, que tenía como objetivo general analizar relación entre los cambios estacionales y los fenómenos climáticos y biológicos. Esta iniciativa se terminó llevando el premio de impacto local.

Queñaris, la plataforma que desarrollaron dentro de ese contexto, estaba dedicada a desarrollar herramientas para combatir la pérdida del queñual, nombre con el que se conoce a diversos árboles y arbustos altoandinos del género Polylepis.

El equipo explica que estas plantas vienen siendo amenazadas por la deforestación, lo que ha tenido un impacto grave en la escasez de agua en Arequipa y es por ello que su restauración es crucial para garantizar la sostenibilidad de la región.

“La pérdida de los bosques de queñua tiene un impacto directo en la seguridad hídrica de Arequipa. La drástica reducción del caudal en manantiales (de 14 L/s a 0 en días) amenaza el suministro de agua para el consumo humano, la agroindustria (28,5%), la energía (67,7%) y la minería (11%), lo que genera el riesgo de crisis alimentarias y conflictos sociales”, sostienen los investigadores en la presentación del proyecto.

El sistema que diseñaron hace uso de microorganismos nativos, datos satelitales de la NASA, drones e inteligencia artificial para acelerar el crecimiento de los árboles, identificar las mejores zonas de reforestación y monitorear la salud del ecosistema.

Al tratarse de un grupo multidisciplinario, las labores estaban repartidas según el área de experiencia de cada uno de los integrantes y según contaron los mismos miembros de grupo de trabajo a Andina, la división del trabajo es la siguiente: Medina es el coordinador del proyecto y gestor de innovación, mientras que Pamela Manrique supervisa el desarrollo de los vegetales y microorganismos y Yungo se encarga del análisis cartográfico del terreno y su digitalización. Máximo Sardón, el escritor UX, se encarga de la estructuración de esta información para su presentación gráfica y literal.

El proyecto tiene un alcance amplio, pues tiene como objetivos garantizar a largo plazo el acceso al agua de las comunidades, así como salvaguardar el recurso hídrico para industrias que dependen de este como la agricultura, la energía y la minería.

Más representantes peruanos

Memora Lab, otro proyecto peruano, también llegó a la fase final y consistía en una plataforma digital con inteligencia artificial para analizar, unificar y sistematizar cientos de investigaciones de biología espacial de la NASA para que los científicos puedan interpretarlas de forma accesible.