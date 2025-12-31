Kalieth Castro Huarcaylata es un muchacho de 14 años que sueña en grande con la ciencia y el firmamento. Este interés surgido desde su infancia se ha canalizado hacia proyectos que lo van acercando de forma progresiva a sus sueños.

El joven estudiante recientemente se convirtió en uno de los ganadores del programa Huarmis Space, que permite a los chicos seleccionados viajar a las instalaciones de la NASA y también conocer Disney World en Estados Unidos.

En el proceso de este año participaron 1.900 menores procedentes de todo el Perú, los cuales se sometieron un proceso que incluyó entrevistas de selección, capacitaciones en diversas disciplinas científicas y la presentación de proyectos.

Fue en ese contexto que Kalieth desarrolló a Doggybot, un prototipo de robot espacial capaz de seguir comandos simples y con el que fue seleccionado por Huarmis.

El escolar cuenta que para la creación de su creación se inspiró en Sox, el pequeño asistente robótico con forma de gato de la película animada “Lightyear”. Para tal fin rescató un viejo perrito robot de juguete que usó como base para su trabajo y le agrego elementos como un panel solar para que este encajara con el marco de sostenibilidad de que demandaba el concurso en el que participaba.

“Uno de los requisitos para el proyecto final que veía Huarmis es que fuera ecológico y con objetos reciclables”, contó Kalieth en el programa Siempre a las 8 de El Comercio.

“Está pensado como un compañero o un rover espacial con inteligencia artificial que le permita ser autónomo”, añadió.

Gracias a ese invento podrá viajar a conocer el Kennedy Space Center de la NASA, desde donde se lanzan las misiones más importantes de la agencia espacial estadounidense desde hace décadas.

SOÑANDO CON EL FIRMAMENTO

El adolescente cuenta que fue su padre, profesor del Colegio Saco Oliveros —donde Kalieth también estudia— y apasionado de las ciencias, quien le inculcó el interés por la ciencia desde los primeros años de su vida, lo que terminó en una aspiración muy particular: convertirse en astronauta.

“Desde que era muy pequeño mi padre me ha involucrado en la ciencia: astronomía, biología, robótica. (…) La que me enamoró fue la astronomía y de ahí viene uno de mis grandes sueños que es ser un gran astronauta”, cuenta el joven.

Kalieth Castro afirma que aspira a ser “el primer astronauta peruano en llegar a la Luna” y hacer lo mismo en Marte, un proyecto de vida sumamente ambicioso.

Más allá de ser un entusiasta difusor de la ciencia en su vida cotidiana, lo que incluye el contenido que sube a las redes sociales, Kalieth comenta que también tiene otras aficiones como el dibujo o el fútbol y que ello forma parte de una vida saludable y satisfactoria.

“Hay que disfrutar la vida al máximo y hay que estar alegre en todo momento. Puede que tengas dificultades, pero mientras sigas perseverando y seas disciplinado haz lo que te gusta”, comentó.