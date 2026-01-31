El Perú vuelve a ser escenario de descubrimientos científicos, pues un reciente estudio reveló que el género de roedores andinos Oreoryzomys, conocidos popularmente como ratas arroceras peruanas, en realidad estaba compuesto de tres especies, tras haberse considerado tradicionalmente que se trataba de una sola.

La investigación, publicada en la revista científica “PeerJ”, señala que una de estas tres variedades es Oreoryzomys hesperus, la cual fue registrada en el Santuario Nacional Tabaconas Namballe, ubicado en el departamento de Cajamarca.

“Este hallazgo subraya que nuestras áreas naturales protegidas no son solo paisajes hermosos, sino laboratorios de biodiversidad única. Triplicar la diversidad conocida de este género refuerza el papel de los Andes como el mayor escenario de evolución biológica en Sudamérica”, señalan los autores del trabajo.

Esta especie cuenta con un característico pelaje pardo, teniendo como hábitat bosques montañosos y páramos de la vertiente noroccidental de los Andes. En un nivel más amplio, el género Oreoryzomys se extiende entre Perú y Ecuador y las zonas boscosas que habita se encuentran entre los 1.500 y 1.800. m s. n. m.

Los trabajos que llevaron al hallazgo y división de las especies fueron parte de un esfuerzo multinacional, pues en este participaron profesionales del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, ek Instituto de Diversidad y Evolución Austral de Argentina, la Fundación Cóndor Andino de Ecuador, el Museo de Zoología de la PUCE (Quito) y el Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change de Alemania.