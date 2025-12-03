Una excelente noticia para el Perú y especialmente para todos los residentes chalacos. Alumnos de la Escuela de Talentos del Callao se adjudicaron el primer lugar en una feria científica desarrollada en la ciudad de Recife, en Brasil, y colocaron el nombre del Perú en el escalafón más alto posible.

El proyecto, financiado a través del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (Cafed), tuvo también un exitoso paso por Emiratos Árabes Unidos, donde hace unos meses se realizó otro evento científico.

Se trata de RILLS, un robot intérprete de lengua de señas que facilita la comunicación con personas sordas y promueve su inclusión en la sociedad. Los creadores del proyecto son los alumnos Lisandro Moreno Farías y Javier Alemán, quienes trabajaron junto con el docente Alberto León.

RILLS, que se impuso entre más de 200 proyectos, busca romper las barreras del lenguaje y mejorar la accesibilidad.

La innovadora creación, que integra inteligencia artificial, pisó fuerte en Brasil y se llevó el premio más importante en la Feria Nordestina de Ciencia y Tecnología (Fenecit) 2025.

En declaraciones para la agencia Andina, el profesor León indicó lo siguiente:

“La feria fue muy grande, con equipos de Brasil y de varios países de Latinoamérica. Dentro del evento se realizó un concurso por categorías y nos ubicaron en la de Ingeniería. Competimos contra más de 20 estados de Brasil y varias delegaciones del continente, y logramos el primer lugar”.

El equipo de trabajo explicó al citado medio que, gracias a la tecnología creada por los estudiantes, RILLS interpreta las señales que realiza la persona sordomuda y, mediante un parlante, emite una voz que traduce las señas hechas con las manos, facilitando así la comunicación de manera efectiva y accesible.

Gracias a su victoria en Brasil, el proyecto logró su clasificación para participar en la ExpoCiencia Milset 2026, que se desarrollará en Colombia.