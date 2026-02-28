El desarrollo de la inteligencia artificial en la región ha dado un paso significativo con el lanzamiento de Latam-GPT, el primer modelo de lenguaje de gran escala (LLM) diseñado específicamente para el contexto latinoamericano. El científico peruano Omar Florez, doctor en inteligencia artificial por la Universidad Estatal de Utah y natural de Arequipa, ha tenido un rol técnico fundamental en este proyecto como uno de los responsables de la fase de preentrenamiento del modelo.

Latam-GPT nace como una iniciativa del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile, con el respaldo del gobierno de ese país y la colaboración de instituciones de Perú, México, Brasil y Colombia, entre otros. El objetivo principal es desarrollar una herramienta soberana que reduzca los sesgos culturales y lingüísticos presentes en modelos extranjeros, ofreciendo una respuesta tecnológica más alineada a la realidad social y jurídica de los 33 países de la región.

Durante dos años, el equipo trabajó en la alimentación del sistema utilizando una vasta base de datos regional. A diferencia de otros modelos, Latam-GPT ha sido entrenado con archivos parlamentarios, bibliotecas estatales, tesis universitarias y textos en lenguas originarias como el quechua y el náhuatl. Esta metodología asegura que el modelo comprenda no solo el idioma, sino las particularidades históricas y los modismos locales que definen a la comunidad hispanohablante y lusoparlante.

“El primer gran reto con el que hemos tenido que lidiar ha sido tocar puerta por puerta y recolectar de forma colaborativa un conjunto de datos que represente la historia, la cultura y la tradición de un área tan geográficamente diversa como América Latina”, dijo hace algunas semanas Florez en diálogo con El Comercio.

Omar Florez aporta a este proyecto una sólida experiencia en Silicon Valley, donde trabajó para compañías como Intel, Twitter (hoy en día X) y Capital One. Su participación subraya la capacidad del talento peruano para liderar infraestructuras tecnológicas complejas. Para el investigador, Latam-GPT es una prueba de que Latinoamérica puede generar sus propias soluciones digitales, aprovechando el entusiasmo académico que existe en universidades de la región.

El proyecto ha requerido una inversión inicial de 550,000 dólares, financiada principalmente por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y utiliza la infraestructura de Amazon Web Services. Se espera que, en los próximos meses, el entrenamiento se traslade a un supercomputador en la Universidad de Tarapacá, lo que representa una inversión adicional de 5 millones de dólares para potenciar la capacidad de procesamiento del sistema.

Entre las preocupaciones del especialista peruano en IA, se encuentra lo que calificó como un interés preocupante por parte de las autoridades con respecto a una industria que es capaz de generar progreso y un gran potencial laboral en la región.

“Muchas veces nuestros dirigentes no entienden que esto es una inversión y que el futuro de los países, de la economía y de la forma de resolver problemas van a pasar por la inteligencia artificial”, indicaba Florez.