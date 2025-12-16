El año 2025 registró un incremento del interés de los peruanos por su patrimonio arqueológico y cultural, según revelaron los datos que publicó el Ministerio de Cultura (Mincul) sobre la campaña Museos Abiertos.

Esta iniciativa ya tiene varios años activa y se originó con la Ley N° 30599, la cual dispone que el primer domingo de cada mes los ciudadanos tengan acceso gratuito a los museos, sitios arqueológicos y otros lugares de interés histórico e inmaterial regentados por el Estado. La idea es generar la valoración de estos bienes y promocionar la diversidad cultural del Perú.

Más de 50 museos de todo el país recibieron conjuntamente un total de 234.109 visitantes en medio de la campaña, lo que supone un enorme crecimiento del 47% con respecto al periodo anterior. La última edición de uno de estos eventos en el año tuvo lugar el 7 de diciembre y generó la movilización de unas 18.000 personas, un 3% por encima que los números registrados en 2024.

Un factor clave para el incremento de los números de visitas fue el crecimiento sostenido en diversas regiones.

Según información de la Dirección de Investigación y Planificación Museológica de la Dirección General de Museos del Mincul, el Museo de Tumbas Reales de Sipán ubicado en Lambayeque fue el que recibió mayor cantidad de concurrentes, registrando 32.078 visitantes. Le siguen el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú de Lima (27.831) y el y el Museo de Sitio Chan Chan en La Libertad (18.832).

Asimismo, queda manifiesto que los adultos siguen siendo con gran distancia el principal grupo que hace uso de este beneficio, pues pertenecen a este grupo más de 140.000 concurrentes durante los días de Museos Abiertos. Tras ellos se ubican los niños (53.000), los estudiantes (22.900), los adultos mayores y las personas con discapacidad (19.700).