Cuatro áreas naturales protegidas del Perú compiten en los People’s Choice Award de Green Destinations, comunidad centrada en la promoción del turismo sostenible.

Los destinos que participan en el evento son el Parque Nacional del Huascarán (Áncash), el Parque Nacional de Tingo María (Huánuco), la Reserva Nacional de Lachay (Lima) y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau (Tumbes y Piura).

Estas zonas protegidas fueron parte del 2025 Green Destinations Top 100 Stories, que tal y como indica su nombre recogía un centenar de locaciones con historias “inspiradoras” que daban cuenta de iniciativas y proyectos innovadores para difundir un “desarrollo global sostenible”.

Con esta elección previa, las áreas protegidas pudieron ingresar a la etapa de votación general para que los internautas puedan elegir libremente cuáles son sus destinos favoritos.

Si deseas votar, puedes hacerlo ingresando a este enlace. Solo se permite un voto por persona, por lo que será necesario colocar un correo electrónico que sirva como verificación para no repetir la elección y tras esto la plataforma pedirá la confirmación del destino escogido.