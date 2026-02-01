Cientos de niños provenientes de diversas partes de Lima participaron en una jornada cultural y recreativa que tuvo lugar en la playa Agua Dulce de Chorrillos este viernes 31 de enero.

El evento fue organizado por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) en alianza con la Municipalidad de Chorrillos y los ministerios de Cultura y del Ambiente. Las actividades buscaban convertir el espacio público en un entorno seguro para el aprendizaje y la convivencia de los menores durante la temporada de verano.

Por más de cuatro horas, más de 300 niños y adolescentes procedentes de zonas como Pamplona Alta, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo participaron de un nutrido programa que incluyó lectura, talleres de pintura y concursos de escritura sobre la arena.

En el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental las actividades también tuvieron espacio para transmitir conocimientos relacionados a la responsabilidad ecológica. Con ese fin, los jóvenes participantes y sus familias presenciaron de la proyección del cortometraje animado “Lemon”, que tiene como tema central el impacto que causan los residuos plásticos en la naturaleza.

Al término de la jornada, la BNP entregó libros a los niños con el fin de fomentar la continuidad de la lectura en sus hogares.

La Biblioteca Nacional indica que tiene planeado realizar más intervenciones de este tipo en los próximos meses. La idea es que toda la población, sobre todo la más joven, pueda acceder a actividades enriquecedoras a la vez que disfruta de los espacios públicos.

“El rol de la BNP es acercar el libro, la lectura y la cultura a los peruanos en sus diversas formas. Por eso, salimos al encuentro de nuestros lectores y los buscamos en diversos ámbitos: campos deportivos, locales comunales y también en espacios abiertos, como en esta playa”, declaró a Andina el jefe institucional de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali.