La feria “Ruraq maki, hecho a mano” reunió a 207 colectivos de artesanos y artistas tradicionales provenientes de 19 pueblos originarios y afroperuanos, quienes tuvieron la oportunidad de vender sus trabajos en las instalaciones de la sede central del Ministerio de Cultura (Mincul).

La edición de diciembre de 2025 se realizó entre los días 11 y 22 del presente mes y fue especial porque se logró un récord histórico de venta de productos, que superó los 3 millones de soles como ingreso directo para los artesanos de forma conjunta.

(Foto: Ministerio de Cultura)

Según indicó el Mincul, la reciente venta de “Ruraq maki” supuso un crecimiento del 56% con respecto a la edición de diciembre de 2024 y fue un 13% mayor la que se realizó en julio del presente año. La recaudación de las dos ferias abiertas en 2024 se situó en un promedio de 2 millones de soles para cada una.

El crecimiento estuvo ligado a una mayor asistencia del público, con 26.936 visitantes a la feria más reciente, que supuso un crecimiento del 50% con respecto a la edición de diciembre del año previo.

“Ruraq maki” se lleva a cabo desde 2007 y tiene dos grandes ediciones cada año, las cuales se realizan en julio y diciembre. La idea del evento es la promoción de la producción artesanal peruana como patrimonio, dando a los creadores de estas obras la oportunidad de obtener un beneficio económico por su rol como guardianes de la cultura peruana.

Las convocatorias para artistas y artesanos suelen abrirse entre dos y tres meses antes de cada una de las dos ferias anuales. Quien desee apoyar al arte tradicional peruano tiene la oportunidad de adquirir estos bellos trabajos en los citados meses de julio y diciembre.