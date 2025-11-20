Cinco investigadoras peruanas fueron elegidas en la convocatoria “Mujeres Académicas Latinoamericanas”, que busca promover la difusión de manuscritos de autoras académicas en la región. Sus trabajos serán llevados a la FIL (Feria Internacional del Libro) de Lima, pero también se presentarán en otros grandes eventos como la FIL de Guadalajara y la FILUNI de México.

Según el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica Renacyt) solo tres de cada diez investigadores en el Perú con mujeres y es con la perspectiva de reducir esa brecha que surgió esta iniciativa, impulsada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

La convocatoria estaba abierta a mujeres mayores de 18 años y se podían presentar trabajos de cualquier área académica que tuvieran potencial de publicarse como libros. Era un requisito indispensable que se tratara de documentos inéditos por lo que no podían postular trabajos previamente publicados

La evaluación tomó en cuenta factores como el aporte de la investigación a la sociedad, redacción, coherencia y originalidad en función de los programas y valores de la casa de estudio antes citada.

En orden de puntación, los artículos y autoras elegidos fueron:

• “Tras las huellas de Cézanne, Van Gogh, Matisse y Chagall” de Liliana Checa

• “Estafas de amor virtuales. Consecuencias reales” de Sherly Tania Bustamante Maita

• “Los efectos de volver al centro. Proyectos de renovación urbana y desplazamientos sociales en el Centro Histórico de Lima (1996–2016)” de Sharo López

• “La exhibición itinerante. Un modelo de negocio a partir de la experiencia de cine regional en el Perú” de Ana Caridad Sánchez

• Flor Pucarina y Pastorita Huaracina. Construcción de personajes musicales femeninos durante el desarrollo discográfico de 1960 a 1965 en Perú de María Alejandra C. Fidel