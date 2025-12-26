Entre olas consistentes y picos sólidos, sol radiante y la emoción de cientos de espectadores, Punta Rocas se convirtió en el escenario del Mundial Junior ISA (International Surfing Association) 2025, una cita clave del surf internacional que reunió a más de 600 riders de 60 países, todos menores de 18 años, y en la que la peruana e integrante del Team Yape, Catalina Zariquey, alcanzó el segundo lugar en la categoría sub-16.

La subcampeona mundial sumó 12.87 puntos y quedó a apenas 0.20 de Bailey Turner, quien se llevó el oro. Tuvo un desempeño sólido y estratégico que la consagró como una de las mejores promesas del surf nacional y nos regaló un momento histórico al ser la primera peruana en alcanzar el podio en esa categoría.

Asimismo, la destacada participación de nuestros deportistas permitió que el Perú se ubicará en el cuarto lugar de la competencia por equipos, subiendo al podio y consolidando su buen desempeño a nivel internacional, resultado que confirmó el talento de la nueva generación de deportistas nacionales. El Team peruano fue superado solo por Australia, que ocupó el primer lugar, seguido de Estados Unidos y Brasil.

Pisando fuerte

Otras actuaciones destacadas de los miembros del Team Yape fueron las de Bastián Arévalo, quien alcanzó el quinto puesto en la categoría sub-16; Pol Huguet, quien cerró su participación en el séptimo lugar; y Adrián de Osma, que logró avanzar hasta los cuartos de final, completando una sólida actuación del equipo nacional.

El Team Yape estuvo conformado, además, por Sofía Artieda, Valentina Escudero, Aissa Chuman, Alejandro Bernales, Luca Chipoco, Adrián de Osma y Bastián Pierce, quienes también mostraron su talento y dedicación en este certamen internacional.

Alejandro Bernales, quien pasó a la cuarta ronda y dio todo en cada heat, contó que entrenó todo el año con máxima disciplina y constancia. “Me siento orgulloso de haber representado a mi país en una de las mejores olas del Perú”, destacó el joven tablista, anteriormente coronado como campeón latinoamericano junior del circuito ALAS Global Tour 2025

Por su parte, Valentina Escudero se mostró contenta de haber participado en esta competencia, donde se midió con tablistas de distintas partes del mundo, y destacó que representar al Perú y al Team Yape le genera un sentimiento especial que la impulsa a seguir creciendo y superándose en el surf.

“Cuando una empresa tan grande como Yape apuesta por ti como deportista y como persona, sientes que está a tu lado, que se preocupa por tu carrera deportiva y que siempre piensa en apoyarte”, señaló Escudero.

El gran desempeño de los deportistas peruanos en el mundial no solo ubica al Perú en una posición destacada, sino que también deja la certeza de que una nueva generación de surfistas viene marcando el ritmo en el escenario internacional.