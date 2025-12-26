La delegación peruana brilló en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, regalándole al país 262 medallas. Este resultado, además de reafirmar el nivel competitivo de los atletas nacionales, rompió un récord histórico para el Perú, que en 2013 había alcanzado 226 preseas.

El evento, que se llevó a cabo en Lima y Ayacucho, congregó a más de 4,000 atletas de 16 países que compitieron en 45 deportes y 70 disciplinas. Fue un encuentro que puso a prueba el talento de la región y en el que Colombia lideró el medallero, seguido por Venezuela. En medio de ese escenario exigente, Perú se mantuvo firme entre las delegaciones más fuertes y se consolidó en el tercer puesto, obteniendo 78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce.

Durante 16 días de competencia, más de 600 deportistas peruanos se midieron con los mejores de los países participantes, en sedes de Lima como la Videna, el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, el Polideportivo Lucha Fuentes y el Coliseo Eduardo Dibós, entre otras. En Ayacucho, las pruebas se desarrollaron en el Cerro Campanayoc y en el Centro de Exposiciones y Convenciones Canaán.

“Lo más difícil que tuve que enfrentar fue una lesión y algunos temas económicos, pero gracias al Team Yape pude llegar a esta competencia”

Jhonatan Molina Centeno, Medalla de Bronce en 10,000 metros

Desempeño de alto nivel

Las disciplinas que dominaron nuestros atletas blanquirrojos fueron el tenis, surf, vela, remo, billar, judo, esgrima, taekwondo, kickboxing, skateboarding, bádminton y ciclismo de pista, entre otras. Pero entre las que más metales lograron destaca el tiro deportivo, con 30 medallas, seguido por el atletismo, que consiguió cinco de oro, nueve de plata y ocho de bronce, sumando un total de 22.

Entre los ganadores de esta última disciplina destacaron los deportistas del Team Yape, quienes se prepararon al máximo para dejar el nombre del Perú en alto. Ese es el caso de Anita Poma, quien se coronó con el oro en los 1500 metros femenino, una victoria que refleja su esfuerzo, pasión y alto nivel competitivo.

Luis Campos, también tuvo una participación destacada. Le regaló al país dos medallas de plata: una en media maratón marcha-masculina y otra en maratón marcha-masculina.

En la media maratón marcha femenina, la marchista Mary Luz Andía volvió a demostrar su nivel y se quedó con una valiosa medalla de plata, reflejo de su preparación, constancia y compromiso con el país. También brillaron Sheyla Eulogio, quien alcanzó el segundo lugar en la maratón femenina, y Zarita Suárez, que obtuvo la medalla de bronce en esa misma prueba.

Por su parte, Ximena Zorrilla se hizo con la medalla de bronce en la disciplina de lanzamiento de martillo. Otro miembro del Team Yape con un gran desempeño fue Jhonatan Molina Centeno, que con un tiempo de 28:55.58 se abrió paso al podio y conquistó el tercer lugar en los 10,000 metros. Este deportista de 22 años, que practica atletismo desde el colegio, contó que esta fue su primera experiencia en los Juegos Bolivarianos y, aunque sabía que sería un gran desafío, se preparó intensamente para dar lo mejor de sí.

Señaló, además, que llegar hasta este evento no fue nada sencillo. “Lo más difícil que tuve que enfrentar fue una lesión y algunos temas económicos, pero gracias al Team Yape pude llegar a esta competencia”, declaró.

Para Jazmín Matos Ramírez, esta también fue su primera experiencia en los Juegos Bolivarianos, un escenario en el que tuvo que competir con deportistas de gran trayectoria. Aun así, mostró carácter y determinación en cada tramo de la prueba, cruzando la meta de los 5,000 metros, ocupando el cuarto lugar. Un logro que refleja su proyección y el trabajo que viene construyendo.

Yeferson Cuno, quien ocupó el cuarto lugar en las competencias de 1500 metros y 3000 metros con obstáculos, destacó que, “a pesar de no haber podido alcanzar el podio, este logro significa un reconocimiento al sacrificio diario, a los entrenamientos exigentes y a la constancia. Además, representa un orgullo enorme para mi familia, mi país y mi equipo”.

Con resultados que inspiran y nuevas promesas que empiezan a brillar, el Perú demuestra que tiene talento, determinación y un futuro deportivo cada vez más sólido.