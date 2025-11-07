Patrick Mogrovejo obtuvo la medalla de oro en una de las categorías infantiles del Campeonato Nacional de Triatlón de Viña del Mar en Chile, que tuvo lugar los días 1 y 2 de noviembre. El representante peruano, oriundo de Mollendo, representaba al equipo Aquaxtreme y se impuso en la categoría de 10 a 11 años.

La competición se realizó en el marco de la tercera edición de la Copa Mundial de Triatlón, la que añadió a los eventos principales el citado Campeonato Nacional en diversos rangos de edad desde los 7 años hasta los 65 o más.

El grupo de entre 10 y 11 años en el que participó Mogrovejo tuvo un total de 15 participantes entre hombres y mujeres, siendo el mollendino y Emilia Gamero-Andrade del Club Deportivo Chasquis del Perú, los únicos peruanos, mientras que el resto de la categoría estaba compuesto por chicos del país anfitrión. Otro peruano, Bényamin Leonard, también parte de Chasquis, participó en la categoría de 12 a 13 años.

El circuito que recorrió Patrick Mogrovejo incluyó 100 metros de natación, tres kilómetros de ciclismo y un kilómetro de pedetrismo.

Tras obtener el primer lugar, el joven atleta posó sonriente con la bandera de su natal Mollendo en el podio y espera seguir dando más pasos como este de cara a una prometedora carrera deportiva.