Más de 50 peruanos que no habían completado sus estudios básicos celebraron recientemente el haber vencido el analfabetismo. De particular atención es que un grupo importante de estas personas eran adultos mayores de diversas regiones del Perú, quienes vistieron de toga y birrete en una emotiva ceremonia de graduación que tuvo lugar en el Teatro NOS de la PUCP.

El evento, denominado “Reescribiendo historias: Nuestro compromiso con la educación para jóvenes y adultos”, tuvo lugar el 24 de septiembre y de los 55 graduados, 16 eran personas de la tercera edad provenientes de comunidades de Cusco, Apurímac, Pasco, Cajamarca y Lima. Estos ciudadanos mayores habían aprendido a leer y escribir como parte del proyecto educativo de la Fundación Dispurse, que además de la alfabetización contemplaba introducir a estas personas al uso de herramientas digitales.

(Foto: Graduación Es Hoy / Icónica Fotografía) / © Icónica Fotografía

“Detrás de cada número hay un rostro, una historia y una oportunidad”, señaló al respecto Ruth Anastacio, gerente de Operaciones de Dispurse en Perú. Según la representante de dicha entidad, su meta es brindar el mensaje de que “nunca es tarde para aprender” y que para ello es importante emplear herramientas flexibles, además de certificaciones y seguir estos casos con detenimiento.

La ceremonia no solo reconoció el avance de los estudiantes, sino que también premió a las autoridades que promueven la formación. Entre ellos se encontraba Jaime Zelada Chamorro, alcalde de Simón Bolívar (Pasco) que ha llevado adelante proyectos de integración que lograron que varios adultos mayores fueran alfabetizados desde 2023.

La brecha educativa en el Perú está lejos de ser cerrada y en 2023 el Estado calculaba que 4,8% de la población mayor de 15 años era analfabeta, mientras que solo el 30% de los peruanos culminaba la formación secundaria satisfactoriamente. En ese marco, se estima que unos dos millones de adultos mayores no alcanzaron a concluir sus estudios básicos, por lo que proyectos de este tipo buscan abordar esta problemática brindando independencia a las personas a través de la educación.