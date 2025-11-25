Aproximadamente ocho de cada diez estudiantes que lograron acceder al programa Beca 18 son los primeros miembros de sus familias en recibir educación superior, según un informe del Ministerio de Educación.

El boletín Panorama de Estudios Sociales del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo tuvo su primera edición en setiembre e hizo un repaso de las tendencias estadísticas y un análisis social de los becarios desde 2012 hasta este año.

El 82,3% de estos estudiantes son la primera generación de personas con educación superior dentro de sus familias, siendo un 85,7% procedente de colegios públicos, pues el 38,9% de los padres de los becarios había llegado hasta el nivel secundario completo y solo 5,9% completó la formación universitaria, seguidos de aquellos que tuvieron educación universitaria incompleta, que son el 10,8%.

A la fecha ya se han inscrito 36,000 postulantes al concurso Beca 18. (Foto: Pronabec)

El grueso de becarios, un 85,7%, procedía de colegios públicos y el 14,3% cursó la secundaria en centros educativos privados.

Lo anterior da cuenta de un potencial importante de movilidad social en las familias de los beneficiarios, en un contexto en el que el financiamiento de Beca 18 se ve amenazado.

Más datos

Además de lo anterior, el reporte da cuenta de otros datos relevantes como la participación femenina. Las mujeres pasaron de ser el 27,3% de las integrantes del programa en 2012 a ser actualmente el 54,6% del total de becarios en la actualidad.

Lima Metropolitana concentra el 21,9% de las becas que se han otorgado desde el inicio de Beca 18, seguida de Junín que tuvo el 7,1% y Cusco que registró un 6,9%.

En el análisis macrorregional, la región Centro, compuesta por Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac es la que registró más becados con el 28,4%, por delante de Lima y Callao.

Las universidades que lideraron las preferencias de los becarios en 2025 fueron la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Continental.

En lo referente a la educación superior técnica, el Senati fue la institución más elegida por los estudiantes en 2025, seguido de Tecsup N° 1, Tecsup N° 2, el Instituto de Educación Superior Valle Grande y el Instituto La Pontificia.