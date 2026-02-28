La educación superior en el Perú está viviendo una transformación acelerada impulsada por la necesidad de flexibilidad y rápida inserción laboral. Según una reciente investigación del grupo educativo VISIVA, la demanda por educación técnica 100% virtual ha crecido ocho veces más entre 2023 y 2024. Este fenómeno responde a un perfil de estudiante que busca equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares con una formación académica que no detenga su ritmo de vida.

Alexander López Barrios, director académico de CERTUS, señala que esta modalidad es clave para cerrar la brecha de capital humano en el país. Actualmente, el mercado peruano requiere más de 300 mil técnicos al año, pero solo egresan alrededor de 100 mil. La virtualidad permite que jóvenes de Lima y regiones accedan a carreras con alta empleabilidad en un periodo más corto, permitiéndoles integrarse al sistema productivo con competencias digitales actualizadas.

En cuanto a las preferencias de los estudiantes virtuales, el sector de negocios se consolida como el líder indiscutible con un 78% de la demanda. Le siguen las carreras de tecnología (12%) y creatividad (8%). El atractivo de estas especialidades no es solo la rapidez de la formación, sino el potencial salarial; de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, un profesional técnico en áreas vinculadas a negocios puede alcanzar ingresos que superan los 7 mil soles.

El modelo educativo también ha evolucionado para garantizar la calidad a distancia. Instituciones como Certus han implementado el sistema EPICO, que combina el desarrollo de habilidades blandas con el uso de simuladores de situaciones reales de trabajo. Este enfoque asegura que el estudiante no solo reciba teoría, sino que se forme bajo estándares globales y dinámicas de aprendizaje que replican los desafíos reales que encontrará en el mercado laboral.

La apuesta por la formación técnica virtual se presenta como una solución estratégica para la economía nacional. Al ofrecer modalidades más ágiles, el sistema educativo permite incorporar a más jóvenes al mercado laboral formal en menos tiempo. Esta “noticia que suma” refuerza la idea de que la tecnología, puesta al servicio de la pedagogía, es la herramienta más potente para democratizar el acceso a la educación y el progreso en el Perú.