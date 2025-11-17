Atletas peruanos brillan en el Campeonato Sudamericano U20 con 11 medallas

Orgullo nacional. 11 atletas peruanos dejaron en alto el nombre del país al ganar tres medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce en el Campeonato Sudamericano U20-Lima 2025 de atletismo, llevado a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, demostrando que con esfuerzo, disciplina y determinación no hay sueño imposible.

La villa deportiva de la Videna, en el distrito de La Victoria, fue el escenario en donde, además de obtener 11 medallas, 5 atletas clasificaron al Mundial U20 Oregon 2026 y se rompieron 5 récords nacionales. Un torneo que reunió a 299 atletas de 12 países de la región.

En ese evento sobresalieron los integrantes del Team Yape, quienes sumaron cinco medallas para el Perú: José Ccoscco, Luis Fossa y Estrella Rojas se llevaron la plata en 5.000 m marcha atlética, lanzamiento de disco y 5.000 m marcha atlética, respectivamente. A ellos se sumó Brayan Huanca, que obtuvo la medalla de bronce en 5.000 m planos. También participó Jeffrey Cajo, quien ocupó el cuarto lugar en 400 m planos.

“El apoyo de Yape ha sido fundamental en mi carrera deportiva. Su respaldo me ha permitido entrenar y desarrollarme en mejores condiciones, para que pueda cumplir mis metas y representar con orgullo al país”

Luis Fossa

A PASO FIRME

José Ccoscco, además de ganar la medalla de plata, logró clasificar al Mundial U20 de Oregón 2026 y rompió el récord nacional al completar los 5 mil metros en 20 minutos, 12 segundos y 69 centésimas.

“Fue una prueba muy intensa, tanto mental como técnicamente, porque en comparación con temporadas anteriores la competencia es más fuerte. Me siento muy emocionado porque logré cumplir casi al 100% mis expectativas y por haber representado a mi país con orgullo”, señaló el deportista, que desde hace tres años practica esta disciplina.

Luis Fossa coincide en que el torneo fue muy exigente, con rivales fuertes y un ambiente de mucha presión. “Pero justo eso lo hizo especial. Al ganar la medalla sentí una mezcla de alivio, orgullo y gratitud; fue el resultado de meses de sacrificio y enfoque total”, agregó el atleta.

“Todo se construye con constancia, disciplina y paciencia. Los resultados no llegan rápido, pero cuando llegan, valen la pena. Lo más importante es creer en uno mismo y no rendirse cuando se pone difícil”

José Ccoscco

Para estos atletas, llegar tan lejos es el reflejo de un compromiso profundo con el deporte, con el país y, sobre todo, con ellos mismos. Es el resultado de una preparación constante, de una disciplina que no descansa y de una mentalidad que se rehúsa a rendirse.

Así lo demostró Estrella Rojas, quien contó que, “físicamente me preparé día a día con los entrenamientos que me enviaba mi entrenador y mantuve una alimentación sana y equilibrada. Mentalmente tuve que confiar mucho en mí misma para lograr mi objetivo. Estuve muy concentrada y cada día encontraba una motivación que me ayudaba a concluir bien los entrenamientos”.

Más allá de triunfos y medallas, estos atletas nos regalaron la certeza de que el talento peruano puede llegar tan lejos como se lo proponga. Ellos no solo compiten: nos inspiran.

Reportaje publicitario