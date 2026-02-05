Carreras benéficas: bienestar personal con impacto social

Cada año trae consigo la oportunidad de renovar nuestras metas. Para muchos, adoptar hábitos saludables es una prioridad, pero ¿te imaginas que tu esfuerzo físico pudiera transformar la vida de otros? Si este 2026 buscas mejorar tu salud, haz que cada paso cuente sumándote a carreras benéficas que impulsan grandes causas sociales.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad física regular tiene un impacto positivo tanto en el cuerpo como en la mente. Ayuda a prevenir y controlar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, diabetes, hipertensión y sobrepeso. Asimismo, la Clínica Mayo destaca que el ejercicio mejora la salud mental y el estado de ánimo, reduce el estrés, incrementa la energía y promueve un mejor descanso.

Así, caminar o correr con frecuencia se convierte en una estrategia ideal para mantenerte saludable y, al mismo tiempo, conectar con tu lado más humano y generar un impacto positivo. No es necesario ser un atleta para participar, porque existen carreras pensadas en quienes recién comienzan. Lo importante no es la distancia ni la velocidad, sino la causa que te mueve.

Para participar en carreras solidarias no necesitas entrenar de manera profesional. Hay recorridos moderados de 5K o formatos recreativos para realizar en familia.



A sus marcas, listos…

Si ya decidiste ponerte a prueba, aquí te presentamos el calendario de maratones y carreras benéficas para este año. Empieza a entrenar por tu bienestar y por una causa noble."

Más mujeres a la meta. Este 29 de marzo se realizará la cuarta edición de la carrera organizada por Perú Runners y la Fundación Peruana de la Mujer y el Deporte (Flama ) , una iniciativa que impulsa la igualdad de género y el empoderamiento femenino a través del deporte. La competencia contará con distancias de 5K y 10K para mayores de 13 años. Además, habrá categorías recreativas para niños: un tramo de 75 metros para pequeños de 1 a 6 años (los de 1 a 3 pueden ir acompañados por uno de sus padres) y un recorrido especial para edades de 7 a 12 años. Inscríbete aquí.

El próximo 10 de mayo, Lima se unirá a esta cita global, una de las carreras más grandes del mundo. Lo recaudado por inscripciones y donaciones se destina íntegramente a la investigación para encontrar una cura a lesiones de la médula espinal. Se trata de una iniciativa inclusiva donde no hay una meta fija; los participantes avanzan hasta ser alcanzados por el , un vehículo que actúa como una meta móvil. Regístrate en este enlace.

La 21ª edición de esta carrera, organizada por la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, se realizará el 14 de junio. El fondo recaudado impulsará el empoderamiento y la defensa de esta comunidad, promoviendo la inclusión, el ejercicio de sus derechos e igualdad de oportunidades. La cita es en el Parque Olímpico (Pentagonito) de San Borja. Inscríbete aquí.

Carrera La Roche-Posay. El 4 de octubre se realizará la carrera de La Roche-Posay, un evento solidario que recauda fondos para la lucha contra el cáncer. Para participar, debes estar atento a la publicación de las fechas de inscripciones.

Cada paso que des este año puede ser más que un logro personal: puede convertirse en esperanza, inclusión y apoyo para quienes más lo necesitan. Elige tu carrera, prepara tu ritmo y corre con propósito: por tu salud y por una causa noble.

