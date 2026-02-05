Conoce HAZla por tu Playa, la movilización que impulsa el cuidado del litoral

El verano invita a extender la toalla sobre la arena y disfrutar del sol y las olas. Sin embargo, ese disfrute también conlleva una responsabilidad que no podemos ignorar: cuidar las playas. Hoy, el panorama no es el ideal. A inicios de enero, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) reveló que sólo 23 de las 76 playas inspeccionadas eran aptas para el público, una realidad que puede cambiar si nos sumamos a iniciativas como la campaña de limpieza HAZla por tu Playa.

¿Qué tan crítica es la situación? Solo en la playa Agua Dulce, en Chorrillos, el municipio informó que, tras un solo fin de semana, se recogieron alrededor de 20 toneladas de basura, una cifra que pone en riesgo que este espacio público continúe abierto. Este escenario se repite en gran parte del litoral.

Para concientizar sobre la importancia de mantener las playas limpias y reducir los desechos que llegan al mar, el Ministerio del Ambiente (Minam) impulsa Salvaplayas 2026, una campaña que, a través de jornadas educativas, busca sensibilizar a los veraneantes sobre el manejo adecuado de los residuos.

Pon tu granito de arena

El cuidado del mar no depende solo de las autoridades, sino también de cada uno de nosotros. Tomar conciencia sobre la importancia de no contaminar es clave, así como sumarse a iniciativas que promueven la protección de estos espacios naturales. Una de las más importantes del país es HAZla por tu Playa, que este 7 y 8 de marzo llevará a cabo una jornada nacional de limpieza de playas, ríos y humedales.

HAZla por tu Playa nació en 2013 con el objetivo de generar conciencia sobre la contaminación plástica y promover un cambio real a través de la participación ciudadana y el compromiso ambiental. Este año, se espera convocar a más de 2.000 voluntarios en diversas regiones de la costa, sierra y selva, para realizar alrededor de 100 limpiezas de manera simultánea.

En su edición anterior, la campaña logró recolectar 65 toneladas de desechos mediante 93 jornadas realizadas en solo dos días, en 16 regiones del país. Estos esfuerzos forman parte de un impacto sostenido que, a la fecha, se traduce en más de 265 toneladas de residuos recolectados y más de 1.400 acciones de limpieza.

Porque disfrutar del mar también implica cuidarlo, inscribirse como voluntario es una forma concreta de generar un impacto positivo. Sé parte del cambio que el medio ambiente necesita.

