En un país donde las oportunidades no siempre llegan a todos por igual, la innovación y la tecnología, impulsadas por el deseo de que el país avance, pueden transformar vidas y convertirse en un puente hacia un mejor futuro. Por eso, este 2025, Yape se mantuvo fiel a su compromiso de impulsar la inclusión y el desarrollo económico y social de manera sostenible.

Una apuesta por la igualdad que ha venido rindiendo frutos y llevando más oportunidades a los peruanos. “Desde la iniciativa Por un Perú para todos, buscamos generar un impacto social que trascienda la oferta de servicios financieros, promoviendo la inclusión financiera y digital, reduciendo brechas de conectividad y fortaleciendo la educación financiera”, comenta Fiorella Agois Segura, Líder del proyecto Por un Perú para todos.

De acuerdo con el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, entre 2021 y 2025 el puntaje pasó de 37,9 a 47 puntos, un incremento significativo que se ha visto impulsado, en gran parte, por un mayor acceso de la población a servicios financieros digitales.

En ese sentido, la empresa ha logrado la inclusión financiera de más de 6.4 millones de personas. Este avance se ha dado gracias a una plataforma sencilla y segura que permite afiliarse solo con el DNI, sin necesidad de contar con una cuenta bancaria, abriendo así oportunidades para millones de peruanos.

Yape, además, promueve la educación financiera a través de cursos digitales y facilita el acceso a microcréditos, fortaleciendo la inclusión económica en todo el país.

“Yape se ha convertido en una super app con más de 15 funcionalidades, facilitando el acceso a productos financieros y no financieros, y priorizando la seguridad y la confianza del usuario. Nuestro compromiso es acercar oportunidades a todos los peruanos, impulsando su desarrollo económico y social de manera sostenible”.

Fiorella Agois Segura, Líder del proyecto Por un Perú para Todos.

Impacto nacional

La líder del proyecto añade que la inclusión financiera ha beneficiado a más de 120 mil micro negocios afiliados en zonas descentralizadas. La digitalización de sus operaciones ha permitido facilitar los pagos a proveedores, cobrar de manera segura y acceder a créditos, lo que fortalece su sostenibilidad y redunda positivamente en la economía local y nacional.

“Al digitalizar sus ingresos, los micro negocios generan historial de transacciones, lo que contribuye a la formalización y abre nuevas oportunidades de crecimiento para las comunidades y el país”, explica la líder del proyecto Por un Perú para todos

Por otra parte, la marca de soluciones financieras también ha trabajado para reducir la brecha de conectividad en el país, llevando infraestructura digital a zonas rurales. Para ello, se unió a Enseña Perú para instalar más de 60 antenas Starlink en colegios de distintos departamentos.

Este esfuerzo ha beneficiado a más de 12 mil alumnos y docentes, quienes ahora tienen acceso a herramientas digitales, reduciendo las brechas tecnológicas y mejorando la calidad del aprendizaje en comunidades alejadas. Con ello, no solo se impulsa la educación, sino el desarrollo local.

Con estas iniciativas, Yape reafirma su compromiso de construir un Perú más inclusivo, donde la digitalización, la educación y la conectividad se convierten en oportunidades reales para todos los peruanos.

Reportaje publicitario