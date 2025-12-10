Peruanos se llevan 6 de los 14 títulos en ALAS Global Finals 2025

Luego de seis días de competencia, del 17 al 23 de noviembre, la delegación peruana dejó huella en el ALAS Global Finals 2025. Punta Mango, la playa con mejores olas de El Salvador, fue escenario de este torneo internacional que reunió a más de 370 surfers de 27 países y que terminó con seis surfistas nacionales en el podio de los ganadores.

En esta edición, fueron las mujeres quienes llevaron la delantera. El campeonato reunió 14 categorías y, de ellas, cinco terminaron en manos de surfistas peruanas. Analí Gómez se quedó con el título Leyendas; María Fernanda Reyes conquistó el Longboard; Vania Torres dominó el SUP Surf; y Brianna Barthelmess brilló al ganar tanto Sub-14 como Sub-18.

Por su parte, Itzel Delgado se llevó el título de la categoría SUP Race. Después de una carrera intensa y accidentada, en la que cruzó la meta en segundo lugar, su desempeño constante a lo largo del torneo le permitió quedarse con el primer puesto en la tabla general.

“Representar al Perú es un orgullo y un honor. También me siento muy orgullosa de representar a Yape, una marca muy conocida y querida en el país. Sobre todo, estoy muy agradecida por el apoyo que nos brinda a los deportistas”

Emma García, deportista del Team Yape

Gran team

Además de ellos, otros miembros de la delegación peruana también tuvieron una participación destacada, dejando en evidencia que el nivel del surf nacional sigue creciendo y brillando en las competencias internacionales de más alto nivel.

Entre los deportistas peruanos que destacaron también estuvo Bastian Arévalo, del Team Yape, que se llevó el cuarto lugar en la categoría Sub-18. Otro peruano que se hizo notar fue Mariano Robles, quien compite desde los seis años y, tras un intenso entrenamiento, se ubicó como el cuarto mejor en la categoría Sub-14.

“Para esta competencia me preparé con Luis Escudero (entrenador), en playas muy parecidas a Punta Mango, como Punta Rocas”, comentó Mariano, quien además reveló que siempre reza antes de un heat, habla consigo mismo para ganar confianza y hace respiraciones profundas para relajarse.

Junto a Mariano y Bastian, otros miembros del Team Yape también dieron todo en la Final ALAS Global Tour 2025. Sofia Artieda, Aissa Chuman, Alejandro Bernales, Kailani Vicensini, Alfredo Fernández, Luca Chipoco, Adrian de Osma, Lorenzo de Osma, Emma García y Facundo Castañeda demostraron su talento en las distintas categorías, dejando en claro que el surf peruano sigue creciendo con fuerza.

“Me gustaría decirles que siempre intenten superarse cada día y entrenen con mucha motivación, tratando de realizar cosas nuevas, que tengan confianza en sí mismos y, sobre todo, responsabilidad y dedicación”

Facundo Castañeda, deportista del Team Yape

Aissa Chuman destacó que se preparó intensamente todos los días de cara a la final, tanto en su técnica como en lo físico y lo mental. Kailani Vincensini, por su parte, contó que para él esta experiencia significó mucho, pues además de representar a su país, fue la primera vez que todos viajaron como Team Yape. Ambos surfistas fueron coronados anteriormente, a inicios de noviembre, como campeones continentales Sub 14, femenino y masculino respectivamente, en el ALAS Global Tour 2025, llevado a cabo en Guatemala.

Finalmente, Alfredo Fernández, quien empezó a surfear a los seis años y ahora tiene 132, explicó que para este campeonato se preparó fuertemente. Además, gran parte del año compitió en campeonatos nacionales y tuvo la oportunidad de asistir al evento en Guatemala, en la playa El Paredón.

“Me siento muy contento. Siempre trato de dar lo mejor de mí, demostrando lo que he aprendido. Estoy muy orgulloso y agradecido de pertenecer al Team Yape, por la oportunidad que nos brinda, por creer en nosotros y en nuestro deporte, que está generando buenos logros para nuestro Perú”, puntualizó.

Cabe destacar que, días antes del campeonato, el Team Yape viajó a El Salvador para participar en un campamento de preparación donde afinaron su enfoque y técnica, entrenando junto a grandes surfistas como Miguel Tudela, Javier Larco y Junhino Urcia. Fue un espacio clave para llegar al campeonato con mayor solidez y confianza.

“Representar al Perú y al Team Yape es algo súper especial y muy motivador. Significa que estás haciendo bien las cosas y que tu esfuerzo y dedicación realmente valen la pena”

Valentina Escudero, deportista del Team Yape

