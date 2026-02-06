Podcast NQS: Diseñadora peruana convierte redes y algas marinas en piezas de moda sostenible

Cada año, según las Naciones Unidas, 11 millones de toneladas de desechos plásticos terminan en mares, ríos y lagos. Una situación que amenaza con más fuerza al planeta. Sin embargo, la diseñadora peruana Susana Farro encontró la solución en el mismo problema: usó los residuos marinos como insumos para dar vida a una propuesta de moda sostenible que, además, rinde tributo a nuestro pasado ancestral. Esta iniciativa innovadora y creativa que destacó en el episodio ocho del podcast Noticias que Suman (NQS), de Yape.

La última edición tuvo como invitado especial al ciclista Luigi Travi, quien pedaleó más de 1.500 kilómetros, de Lima hasta Chile, demostrando que con motivación y perseverancia los peruanos podemos superar los retos. El deportista, junto a Jano Baca, comentó tres noticias inspiradoras, que merecen ser contadas, entre ellas la de Susana Farro, quien convirtió desechos marinos en una colección de siete prendas que demuestran que se puede innovar de manera sostenible e invita a la reflexión sobre el cuidado del mar.

El proyecto nació como una tesis, pero fue su deseo de trabajar con el mar y generar conciencia sobre la contaminación lo que la hizo recorrer las playas de Trujillo para recoger elementos sintéticos y naturales. Con ellos realizó sus innovadores diseños inspirados en la cultura Chimú.

El trabajo de Susana no solo se limitó a la recolección. Luego de meses de dedicación, investigación, experimentación y pruebas pudo crear un biomaterial a partir de las algas marinas, que usó junto a redes de pesca para hacer los textiles de sus prendas sostenibles.

Este episodio contó con la participación del ciclista Luigi Travi, quien cumplió su objetivo de pedalear más de 1.500 kilómetros, viajando desde Lima hasta Chile.



En los ojos del mundo

Otra noticia que nos llenó de emoción y puso al país en la mirada internacional fue la emotiva carta que el cantante británico Sam Smith dedicó al Perú en sus redes sociales. En ella, destacó la profunda impresión que le causó conocer nuestra naturaleza y a nuestra gente.

“Ha sido uno de los mayores honores de mi vida ser testigo de tu naturaleza impresionante, pero aún más que eso, sentir la calidez y la bondad con la que tantas personas hermosas me recibieron en el camino”, escribió el cantante. Su mensaje no solo nos llenó de orgullo, también transmitió al mundo la conexión especial que genera el Perú con quienes lo visitan.

Durante el ameno episodio, Luigi Travi y Jano Baca dieron a conocer la tercera noticia que suma, nada menos que un nuevo hito para el deporte nacional: el ingreso del tenista peruano Ignacio Buse al TOP 100 del Ranking ATP, quien lo logró pese a sufrir una lesión que lo obligó a detener la pretemporada.

Todo un ejemplo de constancia, pues como el mismo deportista dijo en un video publicado en sus redes sociales: “Han sido muchos años luchando, haciendo sacrificios familiares enormes, mudándome de continente dos veces, dejando tiempo con amigos, con la familia y con muchas cosas. Un camino largo, exigente y duro, pero también profundamente disfrutado”.

Estas tres historias son una inspiración para los peruanos y una prueba de lo que podemos lograr con pasión, dedicación y esfuerzo.

