Talleres de verano para grandes y chicos: opciones para aprender y disfrutar en vacaciones

Durante los meses de verano, el tiempo libre se multiplica y abre la posibilidad de aprender, crear y desarrollar actividades que fortalecen habilidades y generan bienestar. En ese escenario, los talleres de verano se presentan como una alternativa ideal para aprovechar las vacaciones de manera productiva y entretenida.

Los talleres de verano son una oportunidad para aprender de forma divertida actividades deportivas, artísticas o culturales. Además, permiten que los más pequeños desarrollen habilidades sociales que serán clave a lo largo de su vida, como la comunicación, la colaboración, el respeto, el compañerismo y la empatía.

Para los jóvenes y adultos, estos espacios representan una oportunidad para seguir explorando intereses y talentos, adquirir nuevas habilidades y mejorar su bienestar, además de reducir el estrés. En el caso de las personas de la tercera edad, los talleres son especialmente importantes, ya que les permiten mantenerse activas, socializar, mejorar su estado de ánimo y ejercitar la memoria y la psicomotricidad.

La mayoría de municipalidades del país organiza talleres de verano o de vacaciones útiles, gratuitos o a costo social, con el objetivo de promover el buen uso del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos a través de actividades deportivas, artísticas y culturales.



Al alcance de todos

Lo mejor es que existen opciones gratuitas o a costos accesibles en distintas instituciones, como:

Municipalidad Metropolitana de Lima. Ofrece a niños talleres deportivos de natación, danza, básquet, vóley, taekwondo y ajedrez. Además, cuenta con cursos de teatro y clown, dibujo y pintura, danzas del Perú y oratoria. Los talleres se dictan en 11 clubes metropolitanos y el costo promedio es de S/60. La inscripción se realiza en www.serpar.gob.pe .

Museo de Arte de Lima (MALI). Dirigido a niños, adolescentes y jóvenes. Ofrece cursos de artes plásticas, artes vocales, bailes y danzas, teatro y clown, música, artes gráficas y robótica. Se desarrollan en 24 sedes de Lima y Callao, además de la modalidad virtual. El precio es de S/200.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ofrece más de 30 talleres deportivos, recreativos, musicales y académicos, dirigidos a niños y jóvenes. El precio para el público general es de S/100, mientras que las personas con discapacidad pagan S/70. Para más información, se puede llamar al 619 7000, anexo 7526. La matrícula es presencial.

Centros de Atención Integral al Adulto Mayor (CIAM). Se encuentran en diferentes distritos y ofrecen cursos y talleres gratuitos para personas de la tercera edad. Entre ellos destacan:

Se encuentran en diferentes distritos y ofrecen cursos y talleres gratuitos para personas de la tercera edad. Entre ellos destacan:

No esperes más para inscribirte o matricular a tus hijos. Aprovecha estas semanas para usar el tiempo libre de manera entretenida, aprender algo nuevo y mejorar el bienestar físico y emocional en casa.

