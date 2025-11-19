Universitario de Deportes se corona como ganador de Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025

El Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 llegó a su fin con el triunfo de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima. En un encuentro en donde las jugadoras de ambos equipos dejaron todo en la cancha, pero sin marcar un gol durante los primeros 90 minutos, el desempate lo rompió el escuadrón crema en una tanda de penales que lo coronó como ganador.

Si bien este triunfo aseguró el pase de la “U” a la Copa Libertadores Femenina 2026, también encendió la emoción y el suspenso, ya que ambos equipos volverán a verse las caras en los partidos de ida y vuelta para definir al campeón del título nacional, puesto que Alianza fue el ganador del Torneo Apertura. Si las blanquiazules hubieran vencido a las leonas en este partido, se habría llevado el título de forma directa.

Aunque aún no se han definido los escenarios, estos dos nuevos clásicos están programados para el domingo 7 y el domingo 14 de diciembre. Volveremos a ver a estas aguerridas futbolistas que, con cada partido, han dejado en claro que el fútbol no solo es cosa de hombres.

“Más allá de los resultados, fue un partido donde ganó el fútbol femenino y todo lo que ha venido logrando este año”

Alessandra Pinto Melgar, Head de Comunicación Externa de Yape

GANANDO EL PARTIDO

Esta temporada, Yape ha sido un aliado clave para la Liga Femenina, acompañando y patrocinando a equipos emblemáticos.

“El fútbol femenino en el Perú ha enfrentado históricamente barreras económicas y culturales, y haber acompañado durante todo el año a Alianza, Universitario, Cristal y Killas es una forma de impulsar la profesionalización del deporte y demostrar que las mujeres merecen las mismas condiciones que los hombres, dentro y fuera de la cancha”, destacó Alessandra Pinto Melgar, Head de Comunicación Externa de la marca de soluciones financieras.

Con este apoyo, Yape reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la inclusión, una apuesta que se sigue traduciendo en nuevos esfuerzos para fortalecer el fútbol femenino. En esa línea, antes de terminar el año, la marca proyecta patrocinar a distintos equipos de provincia, entre ellos, Unsaac, Cienciano y Flamengo.

Pinto cuenta que, más allá del 'sponsorship’, también vienen impulsando torneos formativos en distintas regiones del país y en categorías menores, entre los que destaca la Copa EstrEllas, un torneo sub-12, iniciativa de Yape. Además, brindan soporte con infraestructura básica, indumentaria deportiva, traslados y subvención de entradas, para que el factor económico no sea un obstáculo para alentarlas desde las graderías.

“Con estas acciones, Yape busca que las futbolistas fortalezcan sus condiciones para entrenar y competir, y que la hinchada se sume a este movimiento que sigue creciendo”, acotó Pinto. Para la empresa, cada partido es un paso más hacia un país para todos, donde el talento femenino tenga la visibilidad y el reconocimiento que merece.

“Este año marcó un hito: Yape pasó del discurso a la acción con la campaña ‘El fútbol diferente’, patrocinando a cuatro equipos emblemáticos de la Liga Femenina: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Killas”

Alessandra Pinto Melgar, Head de Comunicación Externa en Yape

