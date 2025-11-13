Yape rompe barreras: más de 100 mil personas con discapacidad visual ya usan la app sin ayuda

En el Perú, según cifras del INEI, más de 600 mil personas viven con discapacidad visual y muchas de ellas enfrentan obstáculos diarios para realizar acciones tan simples como hacer un pago o transferir dinero. Pero hoy, una innovación tecnológica cambia ese panorama: Yape es compatible con tecnologías asistivas gracias a ajustes en el desarrollo del app, permitiendo que miles de usuarios manejen su dinero sin depender de nadie.

Hasta hace poco, realizar transferencias o pagar con código QR resultaba complicado para muchas de estas personas. En respuesta, Yape ha implementado mejoras que la hacen compatible con los lectores de pantalla de los sistemas operativos iOS y Android. Ahora, los usuarios con discapacidad visual pueden afiliarse, ‘yapear’, recargar el celular y pagar con QR sin depender de terceros.

En paralelo, Yape implementará acciones comunicacionales inclusivas, como audio descriptivo en algunas piezas audiovisuales, texto alternativo en todas las redes sociales y mensajes adaptados para usuarios que utilizan lectores de pantalla, ampliando el alcance y la comprensión de sus contenidos.

Con más de 15 millones de usuarios activos y un portafolio que incluye transferencias en soles y dólares, recargas, cambio de divisas, remesas, pago de servicios, marketplace y más, Yape acelera su estrategia de accesibilidad para que nadie quede fuera de la economía digital.

Reportaje publicitario