El Parque Nacional Huascarán, gran guardián de la Cordillera Blanca en Áncash, ha recibido la Jerarquía Nivel 4, la máxima distinción que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) otorga a los recursos turísticos del país. Con este reconocimiento, el parque se une al selecto grupo de destinos estratégicos que representan al Perú ante el mercado internacional, consolidándose como un referente mundial de naturaleza y aventura.

La distinción se formalizó mediante la Resolución Viceministerial N° 002-2026-MINCETUR-VMT, tras una rigurosa evaluación técnica. Este logro es el resultado de un esfuerzo articulado entre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la DIRCETUR Áncash, quienes trabajaron de la mano para demostrar que el Huascarán posee las cualidades excepcionales necesarias para recibir este galardón.

Más allá del prestigio, esta jerarquización busca impulsar el desarrollo sostenible de las comunidades ancashinas. Al posicionarse como un destino líder en turismo de conservación, se espera que el flujo de visitantes internacionales genere beneficios económicos directos para las poblaciones locales que conviven con este ecosistema, promoviendo un turismo responsable que valore tanto el paisaje como la cultura regional.

(Foto: Sernanp)

El valor de esta área protegida es, sencillamente, monumental. El Parque Nacional Huascarán conserva la cadena montañosa tropical más extensa y alta del planeta. En su vasto territorio alberga más de 600 glaciares, 300 lagunas de origen glaciar y 27 picos que superan los 6,000 metros de altura, entre los que destaca el majestuoso nevado Huascarán, el punto más alto de nuestro país.

Su biodiversidad es igualmente asombrosa, funcionando como refugio para especies emblemáticas y en peligro. Entre sus montañas vuelan el cóndor andino y el pato de los torrentes, mientras que en sus valles habitan mamíferos únicos como el oso andino, la taruca y el escurridizo gato andino. Esta riqueza ecológica ya había sido reconocida por la UNESCO, que lo declaró Reserva de Biosfera en 1977 y Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985.

(Foto: Sernanp)

Este reconocimiento para Áncash sigue la ruta de éxito de otras áreas naturales protegidas. En 2024, el Santuario Histórico Bosque de Pómac también obtuvo la Jerarquía 4, certificándose como un destino de relevancia internacional. Asimismo, en 2025, el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho recibió la Jerarquía Nivel 3, resaltando su importancia clave para el turismo en la región ayacuchana.