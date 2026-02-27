Lo que por años fue un vivero municipal abandonado en la avenida Morales Duárez, se ha transformado hoy en un llamativo centro de esparcimiento e incluso aprendizaje ambiental.

Bajo el nombre de Yachay Mayu, voz quechua que podría traducirse como “El río nos habla, la naturaleza nos educa”, el recinto abrió sus puertas a inicios de este año para beneficio de la población de Carmen de la Legua, sobre todo la más joven.

El proyecto surgió gracias a un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Carmen de la Legua Reynoso, el Ministerio del Ambiente y el programa “Buen Vecino” de Grupo Bimbo, este espacio ha sido recuperado para el beneficio de las familias del Callao.

La reinvención de terreno no solo incluyó la mejora de las áreas verdes y la siembra de diversas especies de flora, sino que también adecuó el entorno para actividades recreativas que integran la conciencia ecológica al día a día del distrito.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de las autoridades locales, representantes de Bimbo y también vecinos de la zona. Uno de los momentos fue la juramentación de los “Guardianes del Ecoparque”, un grupo de niños que asumió el compromiso simbólico de proteger y difundir el valor ambiental del lugar y mantenerlo en buen estado para beneficio de la comunidad.

De momento, el parque Yachay Mayu ya recibe visitas guiadas y estaciones de aprendizaje y se espera que sea un foco actividad comunitario, a la vez que brinde