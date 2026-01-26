Thays Cruzado es una adolescente de 16 años procedente del distrito trujillano de El Porvenir que demuestra nuevamente el potencial que tiene el ingenio. La estudiante fue una seleccionada junto a otros jóvenes entre 1.900 candidatos de todo el país para visitar el Kennedy Space Center de la NASA en Estados Unidos.

Su elección se produjo como parte del programa Huarmis Space, que premia la iniciativa científica a través de un proyecto científico que debía ser sustentado a lo largo de varias etapas y evaluaciones.

El proyecto de Thays fue “Suyai Dome”, un domo geodésico de estructura modular que está planteado como un medio para el cultivo de plantas en Marte.

Lo que distinguía la propuesta de la trujillana era un enfoque con aplicación en la comunidad, pues si el artefacto tenía como una de sus principales funciones la protección de los organismos vegetales, su uso era compatible con la agricultura en la Tierra para prevenir la proliferación de plagas como hongos y otros males que afectan a los sembríos.

“No solo vi en un enfoque a futuro, sino también cómo nosotros podíamos utilizarlo aquí en la Tierra”, contó la estudiante a Andina.

Tras un largo proceso, Thays recibió la noticia de que había sido elegida el 24 de diciembre, lo que con toda probabilidad la hizo pasar una Navidad inolvidable.

A su corta edad, la estudiante trujillana muestra un récord académico notable, ocupando el primer puesto y habiendo sido designada premio de excelencia en la I. E. José Carlos Mariátegui 8824, donde recientemente culminó sus estudios secundarios. Thays tiene un nutrido historial de 18 reconocimientos en concursos de ciencias y afirma que su próximo gran objetivo es estudiar ingeniería mecatrónica en la PUCP.

La estudiante señala que siempre ha contado con el apoyo de sus padres y abuelos de cara a sus metas, pero también se muestra agradecida con Huarmis Space por la oportunidad de conocer de conocer las instalaciones de la NASA y señala que la perseverancia es crucial para aprovechar las oportunidades que da la vida.

“A los jóvenes que buscan oportunidades, les pediría que investiguen acerca de la Fundación Huarmis, y de manera general, deben saber que la perseverancia, el esfuerzo y la disciplina hacen que lo imposible sea posible. Insistan, resistan, persistan y nunca desistan porque, en realidad estas oportunidades no se dan siempre. Busquen el perfil de liderazgo. Cada uno construye su propio camino”, declaró a Noticias Trujillo.

El viaje de Thays está programado para el 16 de febrero e incluirá, además de capacitaciones y formación, un viaje a Walt Disney World.