El cierre de 2025 tuvo un balance positivo para las expectativas salariales en el país, pues el sueldo promedio que los peruanos solicitan para aceptar un empleo tuvo un incremento acumulado del 5,5%, según el más reciente reporte de Bumeran.

Octubre fue el mes en el que se registró mayor aumento del sueldo solicitado con respecto al mes anterior, con una variación positiva del 1,97% y, por el contrario, enero fue el mes de mayor descenso con un -3,4%. Para diciembre el salario promedio se situaba alrededor de los 3.435 soles.

Si bien el crecimiento general fue importante, se dio a un ritmo menos acelerado que en 2024, donde se registró un aumento del 6,48%.

El Index del Mercado Laboral de Bumeran señala que el factor más decisivo en la negociación del sueldo. En diciembre pasado los puestos junior o de trayectoria básica pidieron sueldos de 2.313 soles en promedio, cifra que ascendía a 3.492 soles para cargos medios y promediaba los 5.568 soles para el nivel de jefes y supervisores.

En cuanto a las profesiones mejor pagadas, se mantiene la tendencia de los periodos anteriores con las carreras ligadas relacionadas a la tecnología y la analítica de datos como las que encabezan la lista.

Los jefes de análisis de datos lideraban el ranking pidiendo salarios de 10.000 soles mensuales, mientras que en el rango de los puestos senior e intermedios los profesionales de tecnologías de la información eran los que pedían los salarios más altos, con 6.000 soles.

En el polo opuesto se encontraban quienes postulaban a los niveles junior de negocios internacionales y puestos de supervisión en secretaría, que tenían las pretensiones económicas más bajas.

Hacia fines de 2025, los sectores administrativos y comerciales eran los que tenían más demanda entre quienes buscaban empleo junto al sector petrolero y minero. Bumeran sostiene que hay correspondencia con la demanda, ya que dentro de su plataforma estas áreas también son las que tienen mayor cantidad de ofertas laborales.