En un contexto en el que las empresas lideradas por mujeres se vienen convirtiendo en un impulso cada vez más importante para el Perú con más de 2 millones de empleos a nivel nacional, fortalecer las capacidades de las emprendedoras tiene una importancia capital.

Un grupo de 23 emprendedoras y empresarias de diversos distritos de Chiclayo celebró recientemente la culminación de un riguroso proceso de formación. Esta iniciativa forma parte de la primera edición del Centro de Acompañamiento “Mujer Emprendedora”, un espacio diseñado para dotar a las líderes de Lambayeque de las herramientas necesarias para profesionalizar sus proyectos y alcanzar la autonomía financiera.

El programa no fue un esfuerzo aislado, sino el fruto de una alianza estratégica entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la Mesa Multiactor del Gobierno Regional de Lambayeque y la institución educativa Certus. Juntos, articularon una propuesta que conecta la formación académica con las necesidades reales de las emprendedoras de la región, apostando por la educación como el principal catalizador de cambio.

“Trabajar con mujeres emprendedoras de la región nos permite conectar la formación académica con las necesidades de Lambayeque. Desde nuestra institución apostamos por una educación que impacte directamente en el desarrollo local y en la autonomía económica de las mujeres”, indicó Claudia Arbañil, docente de Negocios de CERTUS.

Durante el proceso formativo, las participantes se sumergieron en el aprendizaje de pilares fundamentales para el éxito empresarial moderno. Desde la redefinición de sus modelos de negocio y el análisis FODA, hasta la implementación de estrategias de marketing digital, técnicas de ventas y finanzas básicas, cada sesión estuvo enfocada en elevar la competitividad de sus emprendimientos en un mercado cada vez más exigente.

Además de las habilidades técnicas, el programa puso especial énfasis en los procesos de formalización, un paso crucial para que estos negocios puedan escalar y acceder a nuevas oportunidades comerciales. Al fortalecer estas competencias, se busca que más mujeres no solo creen emprendimientos, sino que logren sostenerlos en el tiempo como una vía segura para su desarrollo personal y económico.

La clausura de este ciclo contó con la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sandra Gutiérrez, quien junto a autoridades regionales, destacó el rol de estas mujeres como agentes de cambio en sus comunidades. El evento no solo fue una entrega de certificados, sino un reconocimiento al esfuerzo de quienes, con determinación, están transformando el rostro económico de Lambayeque.

Con este primer grupo de graduadas, el Centro de Acompañamiento reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios que impulsen el liderazgo colaborativo y la independencia económica. Estas 23 mujeres ahora regresan a sus distritos no solo con nuevos conocimientos, sino con la convicción de que sus negocios son piezas fundamentales para el bienestar social y la prosperidad de todo el país