El talento ejecutivo peruano destaca nuevamente en el escenario global. Mónica Fernandini, directora de IQF del Perú, fue distinguida con el prestigioso Premio IWEC 2026 (International Women’s Entrepreneurial Challenge). Este galardón internacional reconoce a mujeres propietarias de empresas que demuestran un crecimiento sobresaliente, innovación constante y un firme compromiso con la sostenibilidad en sus industrias.

stulación fue impulsada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), resaltando el liderazgo de Fernandini en el sector de ingredientes alimentarios. Bajo su dirección, IQF del Perú ha expandido sus operaciones y consolidado estándares de calidad mundial. Este logro demuestra que el liderazgo femenino es un motor clave para la competitividad y la modernización del sector industrial nacional.

El Premio IWEC fomenta la creación de redes de colaboración entre empresarias de diversos continentes para intercambiar mejores prácticas. Para Fernandini, esta distinción es una oportunidad para visibilizar el potencial de las ejecutivas peruanas en mercados de alta exigencia. Su gestión es hoy un referente de visión estratégica y resiliencia ante los complejos desafíos económicos actuales.

Durante la ceremonia, se destacó que las empresas lideradas por las premiadas generan miles de empleos y aportan significativamente al Producto Bruto Interno de sus países. En el caso peruano, el éxito de la directora de IQF subraya la importancia de modelos de negocio que integran tecnología de vanguardia con responsabilidad social, elevando el prestigio de la marca país en el exterior.

El reconocimiento a Mónica Fernandini en el IWEC 2026 reafirma que la excelencia empresarial peruana tiene un lugar ganado en las ligas mayores. Es una “noticia que suma” que impulsa un ecosistema de negocios más inclusivo, dinámico y con proyección global.