La producción agrícola peruana y los productos derivados de esta tienen una valoración creciente en el mercado europeo gracias a la gran diversidad de oferta que tiene. Productos como la quinua, el cacao fino y el café han ganado un gran impulso en tiendas orgánicas y chocolaterías especializadas de países como Alemania.

Holger Ehrsam, consultor especializado en negocios con el mercado germano, sostiene que la calidad y la “historia” detrás de este tipo de productos son particularmente valorados por el consumidor alemán.

“Los compradores en Alemania valoran especialmente la trazabilidad, las certificaciones como BIO/EC Organic y Fairtrade, así como las historias auténticas que respaldan a las marcas”, contó recientemente a Agraria.pe.

En ese contexto, otros productos peruanos como la maca, la lúcuma y el camu camu han encontrado un nicho como parte de las industrias de suplementos y alimentos funcionales del país europeo. El exigente mercado alemán valora particularmente la sostenibilidad con la que se aborda la producción de estos insumos.

Para los emprendedores y productores locales, este escenario representa una oportunidad de oro, pero también un desafío de profesionalización. Los expertos recomiendan preparar con rigurosidad la documentación y las propuestas de valor, ya que la confianza es un eje fundamental a la hora de hacer negocios con la industria germana.

El potencial éxito de estos productos también se apoya en plataformas de articulación comercial como Perú-Net, que facilita el contacto entre productores peruanos y socios estratégicos en Alemania. Alianzas de este tipo son fundamentales para entender los requisitos técnicos locales y adaptar la oferta a un público que valora especialmente los alimentos saludables y de procedencia natural, los cuales Perú puede producir en abundancia y con gran diversidad.