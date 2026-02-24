De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, “la educación financiera desempeña un papel clave en el proceso de inclusión financiera porque fomenta el uso adecuado de productos y servicios financieros, refuerza la confianza en el sistema financiero y contribuye al bienestar económico de la población”.

En ese sentido, Yape continúa trabajando para acercar la educación financiera a todos los peruanos, por lo que lanzó tres cursos gratuitos enfocados en aspectos clave para que puedan tomar decisiones de manera informada, manejar eficientemente sus ingresos, iniciar un historial crediticio y conocer mucho más sobre los seguros.

A través de Aprende con Yape, una sección ubicada dentro del aplicativo, los usuarios podrán acceder a estos tres cursos:

1. Créditos – Lo que nadie te dijo

El curso se divide en tres módulos de dos minutos cada uno, en los que se aprenderá lo esencial para tomar decisiones informadas y responsables. Se abordarán, por ejemplo, los distintos tipos de protección, qué ocurre si no se está cubierto, cómo elegir la opción adecuada, los mitos que no se deben creer y cómo empezar a construir un historial crediticio.

2. Seguros – Más vale prevenir que lamentar

Cuidar de las personas y los bienes es fundamental. Por eso, en este curso, Yape enseñará qué es un seguro, por qué es importante protegerse ante imprevistos, cómo resguardar el dinero, qué tipos de cobertura existen y cómo activar y gestionar los seguros directamente desde la aplicación, haciendo todo el proceso más rápido y sencillo.

3. Mi primer sueldo – Administrar el dinero inteligentemente

Administrar el dinero puede parecer complicado, sobre todo con el primer sueldo. Para que no se escape, este curso enseñará a identificar los temibles gastos hormiga y mantenerlos bajo control, reconocer los ingresos y gastos mensuales, entender la importancia de ahorrar y tomar decisiones inteligentes para no gastar más de lo que se gana.

La mejor manera de aprender

Esta gran iniciativa de Yape, que busca acercar este conocimiento a cada vez más personas, tiene como objetivo que los peruanos tomen decisiones informadas, mejoren su bienestar financiero y, asimismo, fomenten el ahorro y la inversión responsable.

Lo lograron a través de videos breves, protagonizados por personajes queridos por los peruanos, que, mediante experiencias comunes, muestran el contenido de forma cercana y práctica. Una iniciativa que demuestra que aprender puede ser divertido y que la educación financiera resulta fácil de entender cuando se presenta de la manera correcta.

Para acceder a los cursos gratuitos solo se debe ingresar a la App e ir a la sección Finanzas, en donde aparecerá el botón Aprende con Yape, o ingresando a Yaprendiendo en la página web de Yape.

Con este esfuerzo, Yape reafirma su compromiso de acercar herramientas que contribuyen al bienestar de los peruanos y sus familias.