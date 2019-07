9 años de Cultura, por Santiago Alfaro

El 21 de julio, el Ministerio de Cultura cumplió nueve años agitado por la volatilidad. El paso de siete ministros en menos de tres años por sus oficinas ha tenido, inevitablemente, consecuencias en su desempeño. El gobierno actual no le ha dado prioridad ni una agenda. El presidente asiste a las inauguraciones de eventos emblemáticos como la Feria del Libro, pero no desarrolla políticas. A pesar de eso, gracias al esfuerzo de sus funcionarios, muchos programas y proyectos se sostienen en el tiempo y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los peruanos. El Instituto Nacional de Cultura no se extraña. Avances hay.

Son varias las iniciativas que han resistido la inestabilidad y precariedad presupuestal del Ministerio de Cultura. Algunas de ellas son la política de lenguas indígenas, la feria Ruraq Maki, la implementación de la ley de consulta previa, el nuevo marco institucional para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, el financiamiento al cine y los estímulos económicos para la cultura, la investigación y gestión de sitios arqueológicos como Caral, así como la gran mayoría de los servicios públicos que ofrece: el Gran Teatro Nacional, los 6 elencos nacionales, los 55 museos, el Lugar de la Memoria y TV Perú, ahora con programación renovada y multilingüe.

Junto con los avances, también existen proyectos y servicios que no han logrado despegar en estos años. Entre ellos están Alerta contra el Racismo (de nulo impacto), Puntos de Cultura (sin norte ni recursos), el fomento a la lectura (con ideas pero sin alcance), el sistema nacional de museos (aún inexistente), el sistema de bibliotecas (tampoco operativo), la promoción del patrimonio histórico (limitado a la supervisión), el Archivo General de la Nación (cercado por mafias), el Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana (con diálogo pero sin consecuencias) y la Biblioteca Nacional del Perú (estabilizada sí, revolucionada no). A futuro, una nueva Ley de Libro (con exoneraciones basadas en la evaluación y mayor financiamiento público para la lectura), el Museo Nacional y el Sello Intercultural prometen tener impacto. Museos Abiertos, si vuelve a ser posicionado, también.

A nivel de su institucionalidad, el Ministerio de Cultura necesita algunas reformas. Por ejemplo, es imprescindible un rediseño de su articulación territorial. No hay políticas nacionales posibles con el modelo de las direcciones desconcentradas de cultura. Como dependen del despacho ministerial, no tienen vínculos funcionales con las direcciones generales. Por lo mismo, es muy difícil siquiera que mantengan coordinaciones programáticas con la sede central. Cada dirección desconcentrada maneja su propia agenda. Sin embargo, lo hacen sin contar con autonomía, ni equipos diversos ni recursos económicos. La dirección de Cusco es la excepción (maneja casi un cuarto del presupuesto total del pliego) pero, igual, no muestra aún avances significativos.

Otra reforma necesaria es el diseño de un programa presupuestal por resultados (PPR) para el Viceministerio de Interculturalidad. Los PPR son instrumentos de gestión que facilitan la planificación. También permiten insertar programas en las cadenas presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas. Interculturalidad, al no tener uno, no cuenta con un lugar propio dentro del presupuesto de Cultura. En parte, por esa razón se le ha estado asignando menos del 3% de los recursos que administra el sector.

Además de lo anterior, es imprescindible que Cultura cuente con un sistema de información. Para que las políticas puedan basarse en evidencia se necesitan protocolos para el recojo de datos y capacidades para procesarlos. Asimismo, se requieren procesos de evaluación para registrar los efectos de las políticas. Toda esta cadena sigue siendo muy débil. El Gran Teatro Nacional, por ejemplo, invierte alrededor de 10 millones de soles anuales, pero no conoce el perfil ni el comportamiento de su público. Se maneja a ciegas y podría estar reproduciendo desigualdades al solo llegar a una élite. Pasa algo parecido con las campañas de educación sobre el patrimonio. ¿Cómo saber si sus estrategias son las más efectivas si no son evaluadas?

Finalmente, quizá el reto más importante del Ministerio de Cultura sea el de conseguir legitimidad social para la política cultural. Aún no es percibida como un problema público ni tiene alcance en muchos ciudadanos, lo que redunda en la reducida atención política y presupuestal que se le da. Por ver un caso solamente, según el INEI, en el 2017 el 10,7% de los entrevistados reconoció haber asistido al menos una vez a un museo ese año y 11% a un sitio arqueológico. En otras palabras, 9 de cada 10 peruanos no mantienen una relación directa con los servicios de patrimonio, uno de los puntales del sector. Es insuficiente, entonces, que cada ministro de turno repita el eslogan “La cultura es factor de desarrollo” ante las cámaras. Se necesitan aliados, nuevas estrategias, impactos y relatos que permitan cerrar brechas y hacer crecer el protagonismo del Ministerio de Cultura en la vida ciudadana.