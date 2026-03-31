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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

A veces menos es más: la falla de la pluralidad partidaria

“El sistema peruano, al no requerir una distribución territorial, permite la creación de partidos sin arraigo real”.

    Valerie Delgado
    Por

    Politóloga

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    "Nuestro sistema produce una inconsistencia particular: una alta pluralidad en la oferta electoral, pero una baja representatividad en el resultado". Ilustración: El Comercio
    "Nuestro sistema produce una inconsistencia particular: una alta pluralidad en la oferta electoral, pero una baja representatividad en el resultado". Ilustración: El Comercio

    Cada ciclo electoral, los peruanos nos encontramos con la difícil labor de decidir por uno de los más de 20 candidatos presidenciales e innumerables aspirantes al Congreso.

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