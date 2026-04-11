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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Agenda electoral incompleta: sin animales protegidos, no hay salud pública

“¿Qué dicen los postulantes a la presidencia de la República sobre un problema presente hace décadas? Sorprendentemente, nada".

    Heidi Paiva
    Por

    Fundadora de Proyecto Libertad

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    "Exijamos a los aspirantes al sillón de Pizarro un país más respetuoso con otros seres que sienten y una salud pública que no deje afuera a uno de sus principales componentes: la salud animal".
    "Exijamos a los aspirantes al sillón de Pizarro un país más respetuoso con otros seres que sienten y una salud pública que no deje afuera a uno de sus principales componentes: la salud animal".
    / JULIOREA

    En pleno siglo XXI, resulta realmente increíble comprobar que ni un solo candidato a ocupar el cargo más importante del país ha entendido la estrecha y fundamental relación entre la protección de los animales y la salud pública de las personas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.