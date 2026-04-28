El Comercio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Alimentación saludable en el trabajo: la nueva frontera de la salud pública

“El Perú no podrá construir un sistema de salud sostenible si sigue ignorando lo que ocurre en sus centros de trabajo”.

    María Chirinos
    Por

    Nutricionista clínica enfocada en bienestar corporativo y fundadora de Wellness y Nutrición

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El Perú enfrenta una realidad compleja. Aunque existe una legislación robusta en seguridad y salud en el trabajo, su implementación es desigual".
    "El Perú enfrenta una realidad compleja. Aunque existe una legislación robusta en seguridad y salud en el trabajo, su implementación es desigual".

    Son las dos de la tarde y miles de trabajadores peruanos siguen frente a sus pantallas. A veces es por falta de tiempo, pero en otras ocasiones (muchas más de las que creemos) se trata de la propia cultura organizacional de las empresas. Durante décadas, la seguridad laboral se entendió como la prevención de accidentes visibles: caídas, cortes, incidentes en planta. Hoy, en cambio, los peligros son silenciosos: estrés crónico, fatiga acumulada, sedentarismo y malos hábitos alimentarios, que deterioran progresivamente la salud. En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, este 28 de abril, conviene hacernos una pregunta incómoda: ¿realmente estamos protegiendo la salud de los trabajadores?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.