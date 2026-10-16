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Alimentar el futuro también empieza en el mar

“El futuro de la alimentación nos plantea grandes desafíos y tenemos mucho que aportar”.

    Adriana Giudice
    Por

    CEO de Austral Group y presidenta de IFFO

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: topntp26 / Freepik
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    El Día Mundial de la Alimentación nos plantea una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo nutrir a una población creciente con recursos que no son infinitos? La respuesta no pasa solo por producir más, sino por producir mejor, aprovechar eficientemente lo que tenemos y entender toda la cadena de suministro que hace posible que los alimentos lleguen a nuestra mesa.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.