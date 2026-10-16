Alimentar el futuro también empieza en el mar

El Día Mundial de la Alimentación nos plantea una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo nutrir a una población creciente con recursos que no son infinitos? La respuesta no pasa solo por producir más, sino por producir mejor, aprovechar eficientemente lo que tenemos y entender toda la cadena de suministro que hace posible que los alimentos lleguen a nuestra mesa.

Desde IFFO hablamos de contribuir a alimentar a una población creciente de manera sostenible y responsable. En ese desafío, la harina y el aceite de pescado cumplen un papel que muchas veces no es visible para el consumidor. Son ingredientes clave para la acuicultura y contribuyen a sostener la seguridad alimentaria del mundo.

Por ello, su contribución a la seguridad alimentaria exige mirar más allá de su destino inmediato y considerar el papel que desempeñan en la producción de alimentos a lo largo de toda la cadena. Los ingredientes marinos son parte de un sistema que transforma nutrientes del mar en alimento para millones de consumidores.

Pero esa contribución comienza antes de la producción. Comienza en la ciencia. Conocer el estado de las poblaciones pesqueras, estimar la biomasa y comprender cómo las condiciones ambientales y climáticas modifican su comportamiento permite tomar mejores decisiones sobre cuánto, cuándo y dónde pescar. El avance científico aplicado al manejo de los recursos marinos también es parte de la seguridad alimentaria.

A ello se suman la trazabilidad y los estándares internacionales que permiten verificar aspectos vinculados con el origen de las materias primas, la gestión pesquera y los procesos productivos. Para una industria que participa de cadenas globales de alimentación, demostrar cómo se obtienen y transforman los recursos es cada vez más relevante.

También estamos viendo una evolución hacia un uso más eficiente de las materias primas, con mayor aprovechamiento de subproductos y formulaciones que buscan obtener mayor valor nutricional de los recursos disponibles.

Desde la presidencia de IFFO, esta conversación trasciende a empresas y países. La alimentación del futuro requerirá distintas fuentes de proteína e ingredientes que actúen de manera complementaria. Nuestro reto es seguir demostrando, con ciencia, transparencia y buenas prácticas, cómo los ingredientes marinos forman parte de esa respuesta.

Para el Perú, este debate tiene especial relevancia. Somos un actor importante de la industria pesquera mundial y contamos con décadas de conocimiento y buen manejo de nuestros recursos marinos. Esa experiencia implica también una responsabilidad: seguir fortaleciendo la ciencia y generando valor con una mirada de largo plazo.

El futuro de la alimentación nos plantea grandes desafíos y tenemos mucho que aportar. Los ingredientes marinos son parte de esa respuesta, y debemos sentirnos orgullosos de contribuir, desde nuestra industria, a alimentar al mundo de manera responsable.