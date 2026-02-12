Inicio
·
opinion
·
colaboradores

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Bonos agrarios: reflexiones constitucionales

“Tal vez lo más importante [del fallo del TC] es la reivindicación histórica de los derechos de miles de familias de agricultores y ganaderos peruanos”.

    Mario Seoane
    Por

    author

    mseoane@comercio.com.pe

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En esa línea, [el TC] ha ordenado al MEF que en el plazo de 60 días dicte una nueva fórmula de valorización de los bonos y sus intereses, y disponga la reapertura del procedimiento de registro, actualización y pago". Ilustración: El Comercio
    "En esa línea, [el TC] ha ordenado al MEF que en el plazo de 60 días dicte una nueva fórmula de valorización de los bonos y sus intereses, y disponga la reapertura del procedimiento de registro, actualización y pago". Ilustración: El Comercio

    En una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido poner fin a la incertidumbre generada durante años en relación a la valorización y pago de los bonos de la deuda agraria.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Bonos agrarios: reflexiones constitucionales
    Colaboradores

    Bonos agrarios: reflexiones constitucionales

    La colaboración eficaz y la ley 31990: una respuesta necesaria al abuso fiscal
    Colaboradores

    La colaboración eficaz y la ley 31990: una respuesta necesaria al abuso fiscal

    Grau en Abtao, 160 años de gloria
    Columnistas

    Grau en Abtao, 160 años de gloria

    La bancarrota hídrica mundial
    Colaboradores

    La bancarrota hídrica mundial