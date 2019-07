El camino para la extradición, por Susana Mosquera

La extradición es uno de los mecanismos clásicos de cooperación entre estados, consecuencia natural del establecimiento de relaciones fronterizas entre jurisdicciones soberanas; utilizada para entregar a los enemigos del Estado que buscaban refugio en territorios vecinos.

De ahí su estrecha relación con la práctica del asilo. En su formulación moderna, la extradición se acompaña de cláusulas efectivas de protección de los derechos humanos; por eso los tratados bilaterales de extradición incluyen una serie de principios esenciales que delimitan la capacidad de entrega. La extradición del ex presidente Alejandro Toledo es posible gracias a la existencia de un tratado bilateral de extradición firmado en el 2001 entre el Perú y los Estados Unidos. En ausencia de tratado se hubiese activado el principio de reciprocidad, recordando así que la extradición es una figura que tiene su naturaleza esencialmente asentada en el mundo de las relaciones diplomáticas de los estados, aunque su contenido sea puramente jurídico.

Considerando la importancia del contenido jurídico que tiene el pedido de extradición que se presenta ante las autoridades judiciales extranjeras –especialmente cuando se trata de un modelo legal de tradición distinta, como es el estadounidense–, el rigor y cuidado en la presentación del pedido de extradición resulta esencial. Para que pueda ser tramitada adecuadamente la demanda de extradición debe describir correctamente el hecho punible, fundamentar la competencia del Estado requirente y razonar la no prescripción de la acción penal o de la pena.

Deben consignarse también copias autenticadas de las resoluciones judiciales que dispusieron el procesamiento, detención, enjuiciamiento o la sentencia condenatoria firme, así como la resolución que ordenó el libramiento de la extradición, el texto de las normas penales y procesales aplicables, los datos de identificación y domicilio o paradero del reclamado, la prueba necesaria que establezca indicios suficientes de la comisión del delito y de la participación del extraditado.

En este momento, específicamente en el Caso Toledo, las autoridades estadounidenses se encuentran frente a una solicitud de arresto provisorio con fines de extradición, que se presenta cuando hay probabilidad de reunir en un plazo razonable la documentación necesaria para la interposición de la solicitud de extradición. Ese plazo razonable tiene una medida bien precisa, pues el detenido será puesto en libertad si el Perú no presenta la solicitud de extradición en un plazo de 60 días.

El detenido puede solicitar su libertad bajo fianza, pero rara vez se otorga en pedidos de extradición, y si el juez la concediese, el fiscal informaría inmediatamente a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. para activar los sistemas de vigilancia y supervisión migratoria sobre el detenido.

La importancia de esta oficina será esencial en el proceso, pues en ella se revisa el pedido de extradición y se asesora a ambos gobiernos para lograr una cooperación diplomática eficaz.

Si todo el expediente de extradición es presentado a tiempo y en forma oportuna, la siguiente fase vendrá marcada por la fecha en la que se convoque la audiencia de extradición donde el juez evalúe si el individuo es extraditable.

La decisión en la que el juez certifica la extradición es inapelable, aunque es posible presentar un hábeas corpus que, de ser aceptado, podría extender y complicar el proceso. Las razones para atender la petición de hábeas corpus deberían estar directamente relacionas con la protección de la libertad personal y derechos conexos, aunque es de esperar que sea utilizado para argumentar la debilidad del sistema judicial peruano.

Revisado y desestimado ese hábeas corpus, el juez ratificaría la extradición y trasladaría su decisión al secretario de Estado para la decisión final. Firmada la orden de entrega, se procede a esta. En el supuesto de que no se conceda, es posible presentar la extradición de nuevo, o ampliar el pedido a actos penales no incluidos en la primera solicitud. Confiamos en que no sea necesario tener que recurrir a esa opción.