Cáncer de ovario en Perú: el enemigo que llega sin avisar

En el cáncer de ovario, el tiempo lo es todo. La falta de síntomas claros en etapas iniciales hace que muchas mujeres lleguen a un diagnóstico tardío, cuando las opciones son más limitadas. Así, en el Perú, por ejemplo, se diagnostican 1,164 casos y se registran 724 fallecimientos1 al año, según datos del Ministerio de Salud al 2024. Este tipo de cáncer es conocido como un “asesino silencioso” debido a la ausencia de síntomas específicos en sus primeras etapas y a la falta de métodos de detección eficaces a nivel poblacional. Señales como la hinchazón abdominal o el dolor pélvico suelen confundirse con afecciones benignas2, lo que retrasa el diagnóstico en un alto porcentaje de casos.

El impacto de esta demora es significativo. En la mayoría de los casos, la enfermedad se detecta en fases avanzadas, cuando ya se ha extendido más allá de los ovarios, limitando las opciones de tratamiento y reduciendo las probabilidades de supervivencia. En contraste, cuando el diagnóstico se realiza de manera temprana, las posibilidades de control y supervivencia aumentan.

Ante este escenario, los especialistas coinciden en tres frentes clave: fortalecer la educación de la población, mejorar el acceso oportuno a evaluaciones médicas y aprovechar de manera estratégica la data clínica y epidemiológica. Esto permitiría identificar factores de riesgo, optimizar decisiones médicas y avanzar hacia diagnósticos más precisos y oportunos3.

Desde el sector privado, compañías como GSK vienen impulsando iniciativas orientadas a promover la investigación científica, la innovación y la colaboración en salud. Estas acciones buscan contribuir a mejorar las estrategias de diagnóstico y la atención integral de las pacientes, con el objetivo de cambiar el curso de esta enfermedad en el país.

El desafío de enfrentar al cáncer de ovario no recae únicamente en el sistema de salud. También implica generar mayor conciencia en la población sobre la importancia de no normalizar síntomas persistentes y acudir a evaluación médica ante cualquier señal de alerta.

En una fecha clave como esta, el mensaje es contundente: detectar a tiempo puede marcar la diferencia. Reforzar la educación, el acceso y la innovación será fundamental para cambiar el curso del cáncer de ovario y salvar más vidas en el país.