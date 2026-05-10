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Cáncer de ovario en Perú: el enemigo que llega sin avisar

“En una fecha clave como esta, el mensaje es contundente: detectar a tiempo puede marcar la diferencia”.

    Milva Caputo
    Por

    Director Médico de Oncología para Perú, Chile y Ecuador - GSK

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    Día Mundial del Cáncer de ovario: Por qué se celebra el 8 de mayo, importancia y síntomas
    Día Mundial del Cáncer de ovario: Por qué se celebra el 8 de mayo, importancia y síntomas

    En el cáncer de ovario, el tiempo lo es todo. La falta de síntomas claros en etapas iniciales hace que muchas mujeres lleguen a un diagnóstico tardío, cuando las opciones son más limitadas. Así, en el Perú, por ejemplo, se diagnostican 1,164 casos y se registran 724 fallecimientos1 al año, según datos del Ministerio de Salud al 2024. Este tipo de cáncer es conocido como un “asesino silencioso” debido a la ausencia de síntomas específicos en sus primeras etapas y a la falta de métodos de detección eficaces a nivel poblacional. Señales como la hinchazón abdominal o el dolor pélvico suelen confundirse con afecciones benignas2, lo que retrasa el diagnóstico en un alto porcentaje de casos.

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