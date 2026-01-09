Venezuela y la estrategia de seguridad de EE.UU.

Mayte Dongo Sueiro

LEER ARTÍCULO
Mayte Dongo Sueiro

El costo hemisférico de capturar a Maduro

Francesco Tucci

LEER ARTÍCULO
Francesco Tucci
Mayte Dongo Sueiro
Mayte Dongo Sueiro
Francesco Tucci
Francesco Tucci

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Cambiará la relación de Trump con Latinoamérica tras captura de Maduro?
Resumen de la noticia por IA
¿Cambiará la relación de Trump con Latinoamérica tras captura de Maduro?

¿Cambiará la relación de Trump con Latinoamérica tras captura de Maduro?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Según la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, de noviembre del 2025, el objetivo estadounidense en el hemisferio occidental es restaurar su primacía, restableciendo la Doctrina Monroe. En ese sentido, busca que los gobiernos latinoamericanos le aseguren sus cadenas de suministro; es decir, acceso a las materias primas. Además, de que cooperen en su agenda de seguridad en materia de narcotráfico, organizaciones criminales y migración. Esto, según el documento, también significa que se les negará a competidores no hemisféricos el control o la posesión de recursos vitales para EE.UU., lo que hace referencia indirecta a potencias como China y Rusia.

Asimismo, la administración Trump no tiene como objetivo en nuestra región la promoción de la democracia. El término ‘democracia’ solo aparece en la sección concerniente a Europa y a las prioridades estadounidenses, explicando que EE.UU. solo la promocionará en los países que digan adoptarla. En la misma línea, se critica a las organizaciones internacionales y el derecho internacional no es mencionado. Es decir, la relación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos ya cambió.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC