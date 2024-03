“Votar con los pies” no significa ni votar bien ni votar mal. Se refiere más bien a tomar una decisión de carácter final urgido por la frustración de que “el estado de cosas” no da para más. El concepto fue ideado por el economista Charles Tiebout en el contexto de la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar sus preferencias.

La incapacidad del Sistema Privado de Pensiones (SPP) para generar pensiones dignas –luego de más de 30 años de existencia–, la naturaleza forzosa de los aportes, el carácter excluyente de un sistema basado en la premisa de tener que contar con un empleo formal de alta estabilidad en el tiempo en un país caracterizado por todo lo contrario, el desbalance en la asunción de riesgos –cero riesgo para las empresas de AFP, 100% del riesgo para los aportantes–, la inexistencia de una garantía de pensión mínima, esquemas de comisiones que no se condicen con la libre competencia y “la mano invisible” de una economía capitalista sino con “el apretón de manos”, y las ganancias desproporcionadas de los oligopolios que caracterizan a las economías mercantilistas.

Una regulación y supervisión a la vez laxa y paternalista que impide la competencia y la diferenciación con base en resultados, conflictos de intereses derivados de la interacción de las distintas empresas del puñado de grupos financieros que dominan el mercado, la carencia de esquemas de acompañamiento y educación financiera; todos estos factores que conforman el “estado de cosas” son los que han llevado a una inmensa mayoría de ciudadanos a la conclusión de que el sistema de ahorro previsional necesita ser reinventado.

Por esto, hoy por hoy, de nada sirven los argumentos de carácter macroeconómico: que los ahorros previsionales constituyen parte del ahorro nacional, que financian el crédito privado y el endeudamiento público, etc., etc., etc. Su lógica individual los lleva a pensar que son ellos quienes mejor uso pueden dar a esos ahorros. Es en este sentido que un séptimo retiro de sus ahorros previsionales constituye un paso más en la decisión ciudadana de “votar con los pies” y abandonar al SPP tal y como funciona en la actualidad.