Con frecuencia les pregunto a mis alumnos de posgrado en qué reside la diferencia entre los aspectos éticos, legales y morales de la gestión y no siempre se les hace fácil encontrarla, ya que no todos los temas éticos están recogidos en las normas legales, ni todas las normas legales tienen un contenido ético.

Una singularidad ocurre con la Ley 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública (‘el código’), que establece los principios, deberes y prohibiciones éticas que rigen para todos los servidores públicos. Es importante recordar que el ingreso a la función pública implica tener un conocimiento de dicho código y asumir el compromiso de su debido cumplimiento.

Conocer, por ejemplo, que entre los principios rectores se cuentan, sobre todo, la probidad, la justicia y la equidad.

Una de las prohibiciones éticas que establece el código es la de mantener conflictos de interés. Por lo pronto, dejar desatendidos a los pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) por atender a los pacientes de una clínica privada es una clara muestra de un conflicto en el que todos pierden. Los usuarios de los servicios públicos, la imagen de la institución estatal e, inclusive, la de la institución privada que acoge a un profesional que presenta una clara incompatibilidad laboral.

Tal parece que los aspectos éticos son desplazados por los aspectos legales de la gestión pública. Al entrar a la página web del INSN se encuentra un enlace al Reglamento Interno de Trabajo (RIT), pero ninguno al código. ¿Por qué es importante esta mención? Porque bastaría con cumplir con el RIT y no tener denuncia alguna para que se perpetúe la mala práctica de la doble percepción en el mismo horario de trabajo. En uno de sus artículos el RIT establece que los servidores y funcionarios tienen la obligación de cumplir con los horarios establecidos, concurrir puntualmente y registrar personalmente su ingreso y salida de la institución. Todo esto se llevaba a cabo diligentemente... salvo que no había usuarios atendidos.

Es claro que el RIT no puede ser comprendido como un instrumento independiente del código, como también es crucial contar con los canales de denuncia correspondientes. A propósito, el código no solo responsabiliza a la más alta autoridad de la institución por la promoción de la cultura de probidad, sino también a los servidores públicos que, teniendo conocimiento de transgresiones, tienen la obligación de informar sobre estas. Desde luego, este artículo será letra muerta en tanto no haya disponibilidad de canales de denuncia anónimos, como ocurre en las empresas privadas.

Los invito a ingresar a appsalud.minsa.gob.pe/webdenuncias/index.aspx. En este portal las denuncias requieren identificación. ¿Cómo se puede fortalecer la cultura de probidad sin mecanismos que protejan la identidad de los denunciantes? De no haber sido por la Contraloría General de la República, los autores de esta gravísima falta estarían aún en esta doble vida laboral agobiados, quizás, por el peso de su conciencia.