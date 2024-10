Según Irán, su ataque contra Israel fue en respuesta al asesinato, entre otros, del líder de Hamas, Ismail Haniye. Lo que implica una doble ironía. Hezbolá sostiene que cesará sus acciones contra Israel si se produce un cese del fuego en Gaza (como lo hizo durante el cese del fuego acordado en noviembre pasado). Pero el que, a través de intermediarios, negociaba un cese del fuego en Gaza con Israel era precisamente Haniye.

Si das muerte al negociador de la otra parte, no parece que tu objetivo sea conseguir un cese del fuego. Benjamin Netanyahu podría argumentar que Haniye era un criminal que merecía morir. Coincide con él la fiscalía de la Corte Penal Internacional, que pidió una orden de arresto contra Haniye por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La segunda ironía es que esa fiscalía también pidió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el causar hambre entre los civiles de la franja de Gaza como método de guerra. Además, la Corte Internacional de Justicia aceptó una demanda por genocidio contra Israel y declaró la ilegalidad de su ocupación de territorios palestinos.

Durante el último año, en torno a Oriente Medio, he sido invitado a participar en esta sección del Diario en dos ocasiones. La primera fue tras los atentados terroristas de Hamas en octubre del 2023 y la segunda fue tras el reciente bombardeo de Irán contra Israel: no cuando el atacante era Israel o las víctimas no eran israelíes.

Esa mención no busca singularizar a este Diario porque lo dicho es común y no solo entre los medios peruanos. Años atrás un reportaje de la revista “Foreign Policy” revisó la cobertura en medios de los 10 países que encabezaban su índice de “estados fallidos” y descubrió que esa cobertura no guardaba ninguna relación con la ubicación del país en el índice: era el interés que el país despertaba entre las potencias occidentales lo que explicaba el grado de cobertura. Y ese interés no se basaba en las bajas civiles involucradas.