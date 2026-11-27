Para un joven peruano, conseguir un primer empleo formal sigue siendo una carrera de obstáculos. Hay más de 300.000 jóvenes ocupados menos que en 2019; su tasa de desempleo es 2,6 veces la de los mayores de 30 años, y tres de cada cuatro que trabajan son informales. La buena noticia es que no tenemos que inventar una solución: diversas organizaciones coinciden en una misma ruta, desde la elección de qué estudiar hasta el primer empleo.

Muchos estudian carreras que no se alinean con lo que demanda el mercado: más de la mitad de los egresados universitarios termina trabajando en puestos que no requieren estudios superiores. Por eso, el joven necesita información confiable sobre la empleabilidad y los ingresos, como ofrecería una plataforma Mi Carrera fortalecida. Mientras estudia, necesita financiamiento: uno de cada cuatro ninis menores de 25 años no estudia por problemas económicos. Créditos educativos con garantías público-privadas y becas financiadas por empresas para carreras prioritarias reducirían esa brecha.

Antes de entrar al mercado laboral, el joven necesita un puente: la formación dual, que le permite ganar la experiencia práctica que piden las empresas. Y, al buscar su primer empleo, necesita un incentivo para que sea formal, porque ese primer trabajo define la calidad de los siguientes: de un año a otro, menos del 10% de informales logra pasar a la formalidad. Un subsidio temporal a su contratación formal, sin recortar derechos, ayudaría a romper esa barrera.

No son medidas improvisadas ni inalcanzables. Las reformas que viene preparando el MEF son una oportunidad para ponerlas en marcha. La falta de oportunidades para los jóvenes ya nos cuesta al menos 1,1% del PBI al año, según estimaciones del IPE, y son ellos quienes sostendrán nuestra economía en las próximas décadas. La ruta ya está trazada, solo falta recorrerla.