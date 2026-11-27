Para un joven peruano, conseguir un primer empleo formal sigue siendo una carrera de obstáculos. Hay más de 300.000 jóvenes ocupados menos que en 2019; su tasa de desempleo es 2,6 veces la de los mayores de 30 años, y tres de cada cuatro que trabajan son informales. La buena noticia es que no tenemos que inventar una solución: diversas organizaciones coinciden en una misma ruta, desde la elección de qué estudiar hasta el primer empleo.
Muchos estudian carreras que no se alinean con lo que demanda el mercado: más de la mitad de los egresados universitarios termina trabajando en puestos que no requieren estudios superiores. Por eso, el joven necesita información confiable sobre la empleabilidad y los ingresos, como ofrecería una plataforma Mi Carrera fortalecida. Mientras estudia, necesita financiamiento: uno de cada cuatro ninis menores de 25 años no estudia por problemas económicos. Créditos educativos con garantías público-privadas y becas financiadas por empresas para carreras prioritarias reducirían esa brecha.
Antes de entrar al mercado laboral, el joven necesita un puente: la formación dual, que le permite ganar la experiencia práctica que piden las empresas. Y, al buscar su primer empleo, necesita un incentivo para que sea formal, porque ese primer trabajo define la calidad de los siguientes: de un año a otro, menos del 10% de informales logra pasar a la formalidad. Un subsidio temporal a su contratación formal, sin recortar derechos, ayudaría a romper esa barrera.
No son medidas improvisadas ni inalcanzables. Las reformas que viene preparando el MEF son una oportunidad para ponerlas en marcha. La falta de oportunidades para los jóvenes ya nos cuesta al menos 1,1% del PBI al año, según estimaciones del IPE, y son ellos quienes sostendrán nuestra economía en las próximas décadas. La ruta ya está trazada, solo falta recorrerla.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reportó que el 15,4% de los jóvenes que vive en Lima no logró acceder a un empleo. A escala nacional, 85 de cada 100 jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad. El desempleo y la informalidad no son problemas ajenos entre sí, sino una salida forzada para aquellos que encuentran cerrada la puerta de la formalidad.
Siempre se debate si flexibilizar el ordenamiento podría incentivar el empleo formal y, en especial, el juvenil. Si bien las normas laborales no crean empleo, lo cierto es que sí pueden hacer más fácil el camino de entrada, y hoy nuestro ordenamiento lo dificulta.
La práctica profesional y la capacitación laboral juvenil son quizás de las pocas opciones para ese camino de entrada, pero tienen un alcance limitado, ya sea por los requisitos exigidos o por el número máximo de beneficiarios. Además, al finalizar el convenio, el paso al régimen general representa un salto importante en el costo y en la rigidez de la estabilidad. Por ello, algunas empresas preferirán rotar practicantes antes que contratarlos. Y todo suma a la paradoja de siempre: se exige experiencia para contratar personal, pero pocos les dan a los jóvenes la oportunidad de obtenerla formalmente.
Quizás la salida no pase por la regulación de un régimen paralelo, sino por un tránsito. Además de reevaluar la rigidez de la estabilidad laboral a todo nivel, podría explorarse un contrato de primer empleo con costos que se acerquen gradualmente al régimen general. Podría pensarse también en incentivos tributarios para las empresas que retienen a los jóvenes.
Acceder gradualmente al régimen general no es precarizar, si el camino lleva al goce pleno de los derechos. Precario es lo que mantiene hoy a 85 de cada 100 jóvenes que trabajan en la informalidad.