¿Cómo será la relación entre el Perú y Bolivia tras el triunfo de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales?

El triunfo electoral de Rodrigo Paz, de 58 años, exalcalde de Tarija e hijo y nieto de expresidentes bolivianos, marca el inicio de una etapa decisiva. Elegido con el 54,5% de los votos, asume la presidencia en medio de una coyuntura económica y social compleja, con representación mayoritaria en ambas cámaras del Congreso, aunque sin alcanzar mayoría absoluta.
Para imponerse en la segunda vuelta, Paz articuló una red de apoyos que incluyó sectores de izquierda, del MAS y comunidades rurales atraídas por su carismático vicepresidente, Edman Lara, un exoficial de la policía con fuerte arraigo popular. Este amplio respaldo le otorga legitimidad, pero también el desafío de mantener cohesión política en un país de alianzas frágiles.
Sus principales contendores, Tito Quiroga y Samuel Doria Medina, han ofrecido un apoyo inicial que podría facilitar reformas estructurales urgentes. A ello se suman el respaldo de Estados Unidos y un comunicado conjunto de democracias regionales como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay, gesto que refleja la expectativa ante un posible giro moderado y democrático.
En este escenario, la relación entre el Perú y Bolivia cobra un valor estratégico. Los vínculos bilaterales, tensos durante los gobiernos del MAS, requieren ser reencauzados. La frontera porosa y vulnerable favorece el tráfico de drogas y el oro ilegal, especialmente desde Madre de Dios. Una coordinación más firme y sostenida será indispensable para frenar estas actividades.
El lago Titicaca, emblema compartido, necesita urgente atención ambiental. La Autoridad Binacional debe recibir apoyo real para evitar un daño irreversible.
Bolivia y el Perú comparten más que una frontera: comparten destino. Si Rodrigo Paz logra combinar estabilidad económica y apertura política, podrá fortalecer no solo a Bolivia, sino también una nueva etapa de cooperación andina.
Con la elección de Rodrigo Paz como presidente de Bolivia y el próximo proceso electoral en el Perú, se abre una ventana de oportunidad para que las relaciones entre ambos países ingresen en una nueva etapa. Después de años marcados por la desconfianza, los desencuentros diplomáticos y la falta de coordinación en temas claves, parece posible un reencuentro sobre bases más pragmáticas y menos ideologizadas.
Durante la última década, Bolivia y el Perú vivieron momentos de distanciamiento debido a la manera obtusa e ideologizada con que ven las relaciones internacionales tanto Evo Morales como Luis Arce, que han gobernado el país durante los últimos 20 años. Mientras en el Perú había algún presidente con el que tenían afinidad, las relaciones fluían; cuando no era el caso, todo retrocedía. Además, el progresivo aislamiento internacional del régimen masista terminó por congelar la agenda bilateral.
El triunfo de Rodrigo Paz cambia el escenario. Su discurso de reconciliación nacional, su énfasis en la estabilidad institucional y su deseo de reconstruir la confianza con los países vecinos pueden marcar un giro significativo. Paz proviene de una tradición política orientada al diálogo. Su victoria representa, de algún modo, el regreso de una corriente moderada que entiende que Bolivia necesita abrirse nuevamente al mundo, fortalecer la integración regional y pensar menos en la ideología y más en los objetivos nacionales.
Habrá que recordar que el padre de Rodrigo, Jaime Paz, que gobernó entre 1989 y 1993, firmó importantes acuerdos con Alberto Fujimori en los años noventa, pese a sus diferencias ideológicas.
El Perú y Bolivia tienen lazos históricos profundos, que provienen de épocas precoloniales. Asuntos como el acceso a energía, la utilización del puerto de Chancay, la seguridad transfronteriza, el comercio, entre otros, podrían empezar a ser abordados de manera mucho más efectiva.