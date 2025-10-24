¿Cómo será la relación entre el Perú y Bolivia tras el triunfo de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales?

"Bolivia y el Perú comparten más que una frontera: comparten destino".

El triunfo electoral de Rodrigo Paz, de 58 años, exalcalde de Tarija e hijo y nieto de expresidentes bolivianos, marca el inicio de una etapa decisiva. Elegido con el 54,5% de los votos, asume la presidencia en medio de una coyuntura económica y social compleja, con representación mayoritaria en ambas cámaras del Congreso, aunque sin alcanzar mayoría absoluta.

Para imponerse en la segunda vuelta, Paz articuló una red de apoyos que incluyó sectores de izquierda, del MAS y comunidades rurales atraídas por su carismático vicepresidente, Edman Lara, un exoficial de la policía con fuerte arraigo popular. Este amplio respaldo le otorga legitimidad, pero también el desafío de mantener cohesión política en un país de alianzas frágiles.

Sus principales contendores, Tito Quiroga y Samuel Doria Medina, han ofrecido un apoyo inicial que podría facilitar reformas estructurales urgentes. A ello se suman el respaldo de Estados Unidos y un comunicado conjunto de democracias regionales como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay, gesto que refleja la expectativa ante un posible giro moderado y democrático.

En este escenario, la relación entre el Perú y Bolivia cobra un valor estratégico. Los vínculos bilaterales, tensos durante los gobiernos del MAS, requieren ser reencauzados. La frontera porosa y vulnerable favorece el tráfico de drogas y el oro ilegal, especialmente desde Madre de Dios. Una coordinación más firme y sostenida será indispensable para frenar estas actividades.

El lago Titicaca, emblema compartido, necesita urgente atención ambiental. La Autoridad Binacional debe recibir apoyo real para evitar un daño irreversible.

Bolivia y el Perú comparten más que una frontera: comparten destino. Si Rodrigo Paz logra combinar estabilidad económica y apertura política, podrá fortalecer no solo a Bolivia, sino también una nueva etapa de cooperación andina.