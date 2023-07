“Minimizar o estigmatizar las protestas solo servirá para aumentar la frustración hacia el Legislativo”.

La desconfianza ciudadana hacia los Parlamentos en la mayoría de los países latinoamericanos es un tema latente que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad. El caso del Perú, con una desaprobación tan abrumadora que supera el 90% hacia los legisladores, nos invita a explorar sobre las razones detrás de este fenómeno.

En primer lugar, es crucial destacar que el rechazo mayoritario de la ciudadanía hacia los parlamentarios no es un fenómeno aislado. Los elevados niveles de rechazo también alcanzan a la presidenta Dina Boluarte, que tiene un 80% de desaprobación y que después de siete meses de gestión no logra revertir tendencias negativas.

El rechazo es una muestra del descontento hacia la clase política. Esto se debe, en parte, a una percepción de corrupción, incompetencia, falta de diálogo y casi nula construcción de consensos con otros sectores políticos y sociales. Cuando los ciudadanos perciben que sus representantes actúan en beneficio propio y no en el interés del país, la confianza en las instituciones democráticas se resquebraja.

En el caso del Perú, el clamor político desde la opinión pública es por adelantar las elecciones generales, porque la gente no se siente representada. Y la falta de respuesta al adelanto de elecciones puede profundizar aún más el descontento ciudadano que deja la puerta abierta a un estallido social.

Minimizar o estigmatizar las protestas ciudadanas solo servirá para aumentar la frustración y el desapego hacia las instituciones como el Legislativo. La democracia se enriquece cuando se promueve un diálogo respetuoso y constructivo entre los ciudadanos y sus representantes, permitiendo que las voces sean escuchadas y los problemas sean abordados. Si el problema es político, la respuesta también debe ser política.

Es fundamental recordar que el activismo político y la participación ciudadana son esenciales para una democracia saludable. Cuando se limita el derecho de los ciudadanos a expresar sus preocupaciones y desacuerdos, se corre el riesgo de ahondar la brecha entre gobernantes y gobernados. Las protestas no deben ser vistas como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar y fortalecer la democracia. ¿Lo comprenderán el Gobierno Central y los parlamentarios?

Por otro lado, es cierto que en países en los que gran parte de la población no depende directamente del Estado puede existir una apatía política comprensible. Las preocupaciones cotidianas como el trabajo, la alimentación y la vivienda son prioritarias para muchos ciudadanos. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a toda la sociedad.

En los próximos días, habrá una nueva conformación de la Mesa Directiva del Congreso. No obstante, los Parlamentos deben ser espacios inclusivos en los que se debe promover la participación de todos los colores ideológicos, independientemente de su condición política. De lo contrario, serán percibidos como espacios de no representación y diálogo, en los que no se buscan soluciones para los problemas que afectan a la ciudadanía.