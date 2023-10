“La solución no reviste mayor misterio: el retiro israelí de los territorios ocupados para permitir la creación de un estado palestino”.

Un grupo terrorista ingresa a centros urbanos de un país de Oriente Medio y asesina con enorme brutalidad a cientos de civiles. Las estimaciones de la inteligencia israelí hablan de entre 700 y 800 muertos, pero reportes posteriores hablan de más de un millar de fallecidos. El año era 1982, el país era el Líbano, los centros urbanos eran los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, y el principal grupo terrorista era el Ejército del Sur del Líbano, milicia mercenaria creada por Israel.

Los crímenes infames cometidos por Hamas en Israel son los primeros de esa magnitud en ese país, pero no son los primeros en Oriente Medio. E, históricamente, la gran mayoría de las víctimas civiles han sido palestinas. Lamentablemente, estos antecedentes permiten prever lo que viene. Por ejemplo, cuando se produjeron las masacres de Sabra y Chatila hubo protestas masivas en Israel por la complicidad de su gobierno con los terroristas: ahora no veremos algo parecido. Ni siquiera en un contexto en que el ministro de Defensa israelí sostiene que “estamos imponiendo un sitio total a Gaza, no habrá electricidad, ni comida, ni agua ni combustible, se cerrará todo. Estamos combatiendo contra animales y actuaremos en consecuencia”.

Es decir, no solo no hace distinción alguna entre Hamas y los más de dos millones de civiles que viven en Gaza, sino que además ordena un bloqueo que, como recuerdan la ONU y la Unión Europea, es ilegal y constituiría un castigo colectivo contra la población civil. Cuando se intentó enviar un convoy con alimentos desde Egipto, el ejército israelí bombardeó el paso fronterizo. Lo que recuerda lo que dijera en el 2021 el entonces ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, según el diario “The Jerusalem Post”: “No hay inocentes en Gaza”. Es la misma lógica criminal que aplica Hamas cuando sostiene que, en tanto los ciudadanos israelíes eligen a los gobiernos que ejercen la ocupación y sirven en el ejército, son blancos legítimos. Pero atrocidades como las cometidas por el terrorismo de Hamas abren grietas de larga duración entre los pueblos.

Una paradoja trágica en todo esto es que, como documentaran reportes de David Shipler para “The New York Times”, en 1981, y de Andrew Higgins para “The Wall Street Journal”, en el 2009, lo que ahora es Hamas fue fomentado en su momento por el gobierno israelí para confrontar a las fuerzas seculares dentro del movimiento nacional palestino. Es una reedición de lo que admitiera en su momento Hillary Clinton con respecto a Afganistán: contribuimos a crear el monstruo al que ahora combatimos.

Aunque lejana en lo político, la solución, sin embargo, no reviste mayor misterio: el retiro israelí de los territorios ocupados para permitir la creación en ellos de un estado palestino (como exigen las resoluciones de la ONU), poniendo fin así a la más prolongada ocupación militar del mundo contemporáneo.